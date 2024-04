Primeiro paciente a receber rim de porco geneticamente modificado tem alta do hospital

A- A+

O primeiro paciente a receber um transplante de rim de um porco geneticamente modificado teve alta do hospital nesta quarta-feira, apenas duas semanas após a cirurgia inovadora. O transplante e o seu resultado encorajador representam um momento notável na medicina, dizem os cientistas, possivelmente anunciando uma era de transplante de órgãos entre espécies.

Dois transplantes anteriores de órgãos de porcos geneticamente modificados falharam. Ambos os pacientes receberam corações e ambos morreram algumas semanas depois. Em um paciente, havia sinais de que o sistema imunológico tinha rejeitado o órgão, um risco constante. Mas o rim transplantado em Richard Slayman, de 62 anos, está produzindo urina, removendo resíduos do sangue, equilibrando os fluidos do corpo e realizando outras funções importantes, de acordo com seus médicos no Hospital Geral de Massachusetts.

“Este momento – sair do hospital hoje com um dos atestados de saúde mais limpos que já tive em muito tempo – é um momento que eu gostaria que chegasse por muitos anos”, disse ele em comunicado divulgado pelo hospital. “Agora é uma realidade.” Ele disse que recebeu “atendimento excepcional” e agradeceu aos médicos e enfermeiros, bem como aos simpatizantes que o procuraram, incluindo pacientes renais que aguardavam por um órgão. “Hoje marca um novo começo não apenas para mim, mas também para eles”, disse Slayman.

O procedimento aproxima significativamente a perspectiva do xenotransplante, ou transplante de órgãos de animais para humanos, da realidade, disse David Klassen, médico-chefe da Rede Unida para Compartilhamento de Órgãos, que administra o sistema de transplante de órgãos do país.

“Embora ainda haja muito trabalho a ser feito, acho que o potencial disso para beneficiar um grande número de pacientes será alcançado, e isso era um ponto de interrogação pairando sobre o campo”, disse Klassen.





Ainda não se sabe se o corpo de Slayman irá eventualmente rejeitar o órgão transplantado, observou Klassen. E existem outros obstáculos: uma operação bem-sucedida teria de ser replicada em numerosos pacientes e estudada em ensaios clínicos antes que os xenotransplantes se tornassem amplamente disponíveis.

Se estes transplantes quiserem ser ampliados e integrados no sistema de saúde, existem desafios logísticos “assustadores”, disse ele, a começar por garantir um fornecimento adequado de órgãos de animais geneticamente modificados. O custo, é claro, pode tornar-se um obstáculo substancial. “Isso é algo que podemos realmente tentar de forma realista como sistema de saúde?” Qustiona Klassen. “Precisamos pensar sobre isso.”

O tratamento da doença renal já representa um gasto enorme. A fase terminal, o ponto em que os órgãos falham, afeta 1% dos beneficiários do Medicare (programa federal de saúde dos EUA), mas é responsável por 7% dos gastos do Medicare, de acordo com a National Kidney Foundation. No entanto, o potencial médico para o transplante de porco para humano é enorme.

Slayman optou pelo procedimento experimental porque lhe restavam poucas opções. Ele estava tendo dificuldades com a diálise por causa de problemas nos vasos sanguíneos e enfrentou uma longa espera por um rim doado. O rim transplantado para Slayman veio de um porco geneticamente modificado pela empresa de biotecnologia eGenesis.

Os cientistas da empresa removeram três genes que poderiam desencadear a rejeição do órgão, inseriram sete genes humanos para aumentar a compatibilidade e tomaram medidas para inativar retrovírus transportados por porcos que podem infectar humanos. Mais de 550 mil americanos têm insuficiência renal e necessitam de diálise, e mais de 100 mil estão em lista de espera para receber um rim transplantado de um doador humano.

Além disso, dezenas de milhões de americanos têm doença renal crônica, que pode levar à falência de órgãos. Negros americanos, hispano-americanos e nativos americanos têm as taxas mais altas de doença renal em estágio terminal. Os pacientes negros geralmente se saem pior do que os pacientes brancos e têm menos acesso a um rim doado.

Embora a diálise mantenha as pessoas vivas, o tratamento de escolha para muitos pacientes é o transplante renal, que melhora drasticamente a qualidade de vida. Mas apenas 25 mil transplantes renais são realizados a cada ano, e milhares de pacientes morrem anualmente enquanto esperam por um órgão humano devido à falta de doadores. O xenotransplante tem sido discutido há décadas como uma solução potencial.

O desafio em qualquer transplante de órgãos é que o sistema imunológico humano está preparado para atacar tecidos estranhos, causando complicações potencialmente fatais aos receptores. Os pacientes que recebem órgãos transplantados geralmente devem tomar medicamentos destinados a suprimir a resposta do sistema imunológico e preservar o órgão.

Slayman exibiu sinais de rejeição no oitavo dia após a cirurgia, de acordo com o médico Leonardo V. Riella, diretor de transplante renal do Mass General. A rejeição foi um tipo denominado rejeição celular, que é a forma mais comum de rejeição aguda do enxerto. Pode acontecer a qualquer momento, mas especialmente durante o primeiro ano após um transplante de órgão. Até 25% dos receptores de órgãos sofrem rejeição celular nos primeiros três meses.

A rejeição não foi inesperada, embora Slayman a tenha experimentado mais rapidamente do que o normal, disse Riella. Os médicos conseguiram reverter a rejeição com esteroides e outros medicamentos usados para conter a reação imunológica.

“Foi uma montanha-russa na primeira semana”, disse Riella. Para tranquilizar, acrescentou ele, Slayman respondeu ao tratamento como os pacientes que recebem órgãos de doadores humanos.

Slayman está tomando vários medicamentos imunossupressores e continuará a ser monitorado de perto com exames de sangue e urina três vezes por semana, bem como com consultas médicas duas vezes por semana. Seus médicos não querem que Slayman volte a trabalhar, no departamento estadual de transportes, por pelo menos seis semanas, e ele deve tomar precauções para evitar infecções por causa dos medicamentos que suprimem seu sistema imunológico.

“Em última análise, queremos que os pacientes voltem às coisas que gostam de fazer, para melhorar a sua qualidade de vida”, disse o Riella. “Queremos evitar restrições.” Na quarta-feira, Slayman estava claramente pronto para ir para casa, completou.

“Quando chegamos, ele estava muito apreensivo e ansioso sobre o que aconteceria”, disse Riella. “Mas quando o abordamos às 7h desta manhã, você podia ver um grande sorriso em seu rosto e ele estava fazendo planos.”

