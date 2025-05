Primeiro Papa agostiniano: conheça a Ordem de Santo Agostinho, da qual Leão XIV faz parte

A- A+

"Sou um filho de Santo Agostinho, um agostiniano". Foi com essa frase que o cardeal americano Robert Francis Prevost, de 69 anos, se apresentou ao mundo nesta quinta-feira (8) como o novo líder da Igreja Católica. Da sacada da Basílica de São Pedro, no Vaticano, em seu primeiro discurso aos fiéis, o agora Papa Leão XIV fez menção à Ordem de Santo Agostinho (O.S.A), da qual faz parte há quase cinco décadas.

A história de Leão XIV com a ordem começou aos 21 anos, antes mesmo de o Pontífice se tornar um sacerdote. Ele ingressou na vida religiosa agostiniana em 1977, na província de Nossa Senhora do Bom Conselho, em St. Louis, no estado de Missouri. A região faz fronteira com outro estado, o de Illinois, terra natal do Papa. Cinco anos mais tarde, em 1982, ele foi ordenado padre, aos 27.

O que é a Ordem de Santo Agostinho?

Fundada pelo Papa Inocêncio IV (1195-1254), em 1244, a ordem agostiniana é composta por frades mendicantes – conhecidos pelos votos de pobreza, pela renúncia a todo e qualquer tipo de propriedade e por sobreviverem de doações e da caridade – que seguem a linha de pensamento de Santo Agostinho.

O surgimento da O.S.A remonta a uma decisão do então Pontífice, que unificou diferentes comunidades eremitas – grupos que escolhem viver socialmente afastados a fim de se dedicarem à oração e ao estudo da espiritualidade – que viviam espalhados pela Toscana, na Itália.

Segundo o site oficial da ordem, os agostinianos "estão unidos por um íntimo vínculo espiritual e constituem um só corpo sob a tutela do nosso pai, Santo Agostinho". Os seguidores dessa filosofia "usam ritos litúrgicos semelhantes, compartilham as mesmas graças espirituais, mas, acima de tudo, com uma só mente e um só coração voltados para Deus, mantêm o mesmo objetivo e ideal, a edificação do corpo de Cristo", diz em referência ao trecho bíblico presente em Efésios 4:12.

Atualmente, a comunidade está presente em 50 países da Europa, Ásia, América Latina, América do Norte e África, totalizando cerca de 2,6 mil religiosos.

Quem foi Santo Agostinho?

Segundo tradição católica, Aurélio Agostinho de Hipona (354 e 430 d.C) nasceu em 13 de novembro de 354, na antiga cidade africana de Tagaste, onde hoje está localizado o território da Argélia. Ele é considerado o santo padroeiro dos cervejeiros, impressores e teólogos.

Reconhecido como um Doutor da Igreja pelo Papa Bonifácio VIII, em 1298, Agostinho se tornou santo em uma época em que os critérios para canonização ainda não eram bem definidos, como hoje. Dessa maneira, ele, acabou canonizada por aclamação popular.

Famoso por sua influência na expansão do cristianismo e na filosofia ocidental, ele escreveu obras como "Confissões", livro autobiográfico em que narra sua vida antes de se tornar cristão e de se converter ao catolicismo, e "A Cidade de Deus", em que descreve um mundo dividido entre cristãos e pagãos.

O Dia de Santo Agostinho é comemorado pela Igreja Católica em 28 de agosto, suposta data de sua morte.

