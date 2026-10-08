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VOLTA AO MUNDO Primeiro piloto brasileiro a dar volta ao mundo solo de avião relata vitórias e perrengues da viagem Volta ao mundo começou em 15 de março deste ano e terminou em 12 de setembro, totalizando 182 dias, 297 horas de voo, 77 mil quilômetros, 33 países e cinco continentes

182 dias, 297 horas de voo, 77 mil quilômetros, 33 países e cinco continentes. Essa foi a verdadeira odisseia enfrentada por Alex Frota, o primeiro brasileiro a completar uma volta ao mundo solo em um avião monomotor experimental.

Natural de Fortaleza (CE), o empresário detalhou, em entrevista à Folha de Pernambuco, as belezas, desafios e conquistas da viagem que iniciou como um sonho e terminou como a concretização de uma vida.

A volta ao mundo começou em 15 de março deste ano e terminou em 12 de setembro, quando o piloto pousou na sua cidade natal, de volta para os braços da família. Ao longo dos 182 dias, passou por regiões da Groenlândia ao Oriente Médio e Sibéria, enfrentou condições meteorológicas extremas, problemas mecânicos, dificuldades de navegação e entraves para obter autorizações para voo.

Todo o trajeto foi registrado em publicações nas redes sociais Frotas Pelo Mundo (@frotas_pelo_mundo), projeto idealizado por Alex e que já acumula mais de 109 mil seguidores apenas no Instagram.

“Rapaz, foi 100% de mensagem boa. A gente decolou em termos de rede social, a gente decolou no Instagram, tinha 10 mil seguidores e a gente posou com quase 110 mil. É uma comunidade super unida. Minha mulher brinca que tem zero hater. E realmente não tem alguém que entre para falar mal das nossas coisas que a gente tá postando durante a viagem. Foi bem legal, me deram muita força. As pessoas mandavam mensagens boas durante todo o trajeto. Nos momentos mais difíceis eram uma boa fonte de energia positiva”, disse o piloto.

Até a viagem, no entanto, foram quase quatro anos de planejamento. Alex contou que o desejo surgiu em outubro de 2022, quando viu o marco dos 50 anos de idade chegar. Em meio a uma admiração de longa data pela aviação e com habilitação de piloto em mãos, ele estava pronto para dar o próximo passo.

“Gostei da aviação desde cedo. Eu morava perto do Vila União, onde ficava o aeroporto antigo de Fortaleza. Sempre passavam aviões lá por cima e eu gostava de fazer meus aviõezinhos de brinquedo. Tentei tirar a minha habilitação aos 27 anos e não consegui porque era muito caro. E só voltei a ver isso já mais velho, aos 44, quando me habilitei”, começou. “Eu queria um projeto grande que impactasse as pessoas e acabou indo para esse lado da volta ao mundo. Não tem nada maior para um piloto privado de pequeno porte do que dar a volta ao mundo”, afirmou.

Após tomar a decisão, veio toda a preparação para a viagem. Apenas para definir a rota, foram dois anos de pesquisa do trajeto em si e dos aeroportos em que poderia pousar que aceitassem avião e tivessem o combustível compatível.

“Foi um processo de muito e-mail e vai e volta muito para os cinco continentes. Eu passei pelas Américas, Europa, África, Ásia e Oceania. É um processo trabalhoso mesmo. Você tem que mandar muita coisa, estudar muito para entender as permissões que precisa, além de muito apoio de empresas especializadas para poder lhe ajudar nessa empreitada”, disse.

O avião utilizado foi um monomotor RV-10 da fabricante norte-americana Van's Aircraft. Trata-se de um modelo experimental, geralmente comprado como kit de peças para montagem do comprador. Como a adquiriu de segunda mão, a aeronave já tinha 1.100 horas de voo, com uma autonomia de 4 horas e meia por viagem. Como faria percursos muito mais longos, o empresário fez adaptações, e conseguiu aumentar essa sustentabilidade para 15 horas de voo.

Preparação do piloto para a viagem | Foto: Divulgação

Das belezas naturais aos problemas técnicos

No trajeto, Alex enfrentou a chuva intensa sobre a Amazônia, o frio extremo da Groenlândia, com 22 graus celsius negativos, e o calor intenso do Oriente Médio, com temperaturas superiores a 50 graus celsius - experiências que vão ficar marcadas na memória.

“As melhores coisas são as vistas, que foram maravilhosas. Passei por muito canto lindo. É um negócio sensacional. A Groenlândia com todo o gelo, o deserto, a floresta Amazônica. Eu passei por basicamente todos os os grandes ecossistemas naturais do planeta”, contou.

Durante o percurso, naturalmente, o piloto enfrentou também adversidades que colocaram à prova seus limites físicos e mentais. “Tem desde o desafio emocional, de ficar longe da família por tanto tempo. O desafio financeiro, porque é uma viagem cara e os custos só aumentaram devido às guerras e conflitos. E os desafios operacionais, como na Ásia, de voar, que você tem dificuldade de voar e abastecer. Muitas vezes você tem que importar combustível em barris para o aeroporto e abastecer com bomba manual”, relatou.

Piloto brasileiro percorreu os cinco continentes no avião monomotor | Foto: Divulgação

Pane elétrica e vazamento de combustível

Alguns dos momentos mais tensos da viagem foram em Melilla, território espanhol no norte da África. O piloto chegou ao solo com furos no tanque e vazamento. Como não havia combustível disponível no local para o retorno à Europa, precisou preservar parte do que estava sendo perdido e realizar um reparo antes de continuar a viagem.

Mais tarde, uma falha elétrica iniciada na África se agravou durante o voo entre Dubai e a Índia. De acordo com o piloto, o problema quase o levou a declarar emergência e buscar uma alternativa de pouso no Paquistão.

“Não declarei emergência para tentar pousar no Paquistão porque eu estava no meio do mar, então foi um momento realmente muito tenso. Outro foi entre a Índia e a Tailândia, que eu peguei um mau tempo absurdo e não tinha muito para onde escapar. Acabei tendo que voar muito baixo sobre o mar por muito tempo para poder passar por baixo desse mau tempo. Foram momentos bem tensos realmente”, contou.

A falha elétrica o acompanhou por cerca de duas semanas até ser solucionada. Já nas etapas finais da viagem, uma queda de pressão de combustível durante o voo levou a uma nova revisão da aeronave nos Estados Unidos.

Além das falhas técnicas, Alex teve na burocracia um dos maiores impeditivos da expedição. Nas Filipinas, por exemplo, permaneceu por mais de uma semana tentando viabilizar uma escala que permitisse seguir viagem em direção à Rússia. China, Japão, Taiwan e Coreia do Sul estavam entre as possibilidades analisadas. Depois de dias de negociação e do apoio de representações diplomáticas brasileiras, a Coreia do Sul acabou incorporada à rota.

Apesar dos percalços enfrentados, no entanto, o piloto esclareceu que estar lá em cima, no meio das nuvens, é uma sensação inexplicável. “Você fica muito focado ali. Eu me sinto muito bem lá em cima e sempre sinto medo também. Sempre olho para algum lugar que eu possa pousar caso perca o meu motor, sempre monitorando as coisas. Então é uma mistura de um pouco de medo e tensão, mas há o lado positivo com a alegria a beleza que você está vivendo ali. É difícil de explicar“, relatou.

Piloto enfrentou problemas como vazamento de combustível e falhas na estrutura da aeronave | Foto: Divulgação

Distância da família

Casado e com dois filhos, de 11 e 9 anos de idade, o piloto também teve que lidar, ao longo dos 182 dias de viagem, com a saudade de casa e da família. A organização, no entanto, permitiu com que Alex pudesse ter mais contato com todos e aprendesse a contornar os milhares de quilômetros que os separavam.

“Os meus filhos sabiam desde o primeiro momento. Eles me ajudaram a fazer a rota, participaram do processo todo desde o momento que eu contei para a [minha esposa] Noêmia, exatamente para não ter esse susto de sair de casa e passar seis meses fora. Então eles estavam cientes da viagem há mais de dois anos e estavam trabalhando dentro das limitações dele como criança, me ajudando a definir algumas coisas que achava que eles podiam ajudar. Então foi tranquilo”, afirmou.

Apesar da dificuldade de comunicação em algumas regiões onde o WhatsApp não funciona, como em trechos da Ásia e na Rússia, o piloto mantinha uma Starlink que funcionava em voo. Por meio disso, estava sempre em contato com a esposa e os filhos. Eles também foram encontrar com o piloto pessoalmente duas vezes.

Piloto com a família no primeiro encontro após o fim da viagem | Foto: Divulgação

Não faria novamente

Depois de viver a viagem de uma vida, o piloto explicou que não pretende fazer a empreitada novamente. “Foi muito mais difícil, muito mais complexo do que eu imaginava. Não faria de novo, não faria de novo, na verdade. O próximo passo agora é voltar aqui mais para a vida normal ”, destacou.





Alex Frota completou volta ao mundo solo de avião em 182 dias. - Foto: Divulgação

Alex Frota completou volta ao mundo solo de avião em 182 dias. - Foto: Divulgação

Alex Frota completou volta ao mundo solo de avião em 182 dias. - Foto: Divulgação

Alex Frota completou volta ao mundo solo de avião em 182 dias. - Foto: Divulgação

Alex Frota completou volta ao mundo solo de avião em 182 dias. - Foto: Divulgação

Alex Frota completou volta ao mundo solo de avião em 182 dias. - Foto: Divulgação

Alex Frota completou volta ao mundo solo de avião em 182 dias. - Foto: Divulgação

Alex Frota completou volta ao mundo solo de avião em 182 dias. - Foto: Divulgação

O planejamento de Alex agora é rodar o Brasil com palestras sobre aviação, planejamento de viagem, gerenciamento de crises, obstáculos e ajustes de plano, baseadas na própria experiência na volta ao mundo.

“Talvez tenha um ciclo de voos pelo Brasil, que a gente chama 'Giro pelo Brasil', em novembro. Se der certo, a gente deve ir até o Rio Grande do Sul no avião e voltar, e nesse caminho devemos parar nas cidades que contrataram nossas palestras para ministrá-las por lá”, explicou.



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