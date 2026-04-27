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SAÚDE Primeiro Seminário sobre Interseccionalidade e Vulnerabilidades em Saúde começa nesta terça (28) O encontro acontece na Fiocruz Pernambuco, no campus da UFPE, e reune pesquisadores, ativistas e gestores de todo o Brasil

Na próxima terça (28) e quarta-feira (29), a Fiocruz Pernambuco recebe o primeiro Seminário sobre Interseccionalidade e Vulnerabilidades em Saúde, no campus da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), na Cidade Universitária, Zona Oeste do Recife.

Com o tema "Justiça reprodutiva e redução de danos como caminhos entrelaçados para a saúde integral", o seminário reune pesquisadores, ativistas e gestores de todo o Brasil para um debate sobre as fronteiras da saúde pública no Brasil e como os marcadores de raça, gênero e classe social moldam o acesso ao cuidado.

De acordo com a Fiocruz, dados recentes do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM/MS) reforçam a urgência do debate: em Pernambuco, cerca de 77% dos óbitos maternos registrados são de mulheres negras.

Saúde

Somado a isso, o Relatório Socioeconômico da Mulher (Raseam 2025) aponta que quase metade das mulheres encarceradas (49%) no país responde por crimes associados a drogas, evidenciando como a criminalização e a falta de políticas de redução de danos impactam diretamente a autonomia e a saúde reprodutiva de populações periféricas.

Ainda segundo a Fiocruz, o foco central do seminário é compreender como as políticas públicas podem deixar de reproduzir desigualdades estruturais para se tornarem ferramentas de emancipação para populações historicamente marginalizadas, como mulheres, pessoas LGBTQIA+, usuários de drogas e pessoas em situação de rua.



A proposta do encontro é utilizar a interseccionalidade como ferramenta política e analítica para a emancipação social. Para a organização do evento, o cuidado em saúde mental fora do modelo manicomial e o direito à autonomia corporal são indissociáveis da estratégia de redução de danos.

"A interseccionalidade é o que nos permite entender que a experiência de uma mulher negra da periferia no sistema de saúde é diferente de outros grupos. Quando falamos em redução de danos e justiça reprodutiva, estamos falando de garantir dignidade e respeito à diversidade de corpos e desejos", destaca Priscilla Gadelha, co-fundadora, diretora executiva da Escola Livre de Redução de Danos e integrante da coordenação do seminário.

Debate

Camila Pimentel, pesquisadora da Fiocruz PE e coordenadora da pesquisa que busca compreender as estratégias de cuidado com a saúde sexual e reprodutiva de mulheres (cis e trans) que fazem uso de drogas, ressalta que “historicamente, a perspectiva de gênero não esteve presente nas Políticas sobre Drogas, mesmo com pesquisas nacionais apontando realidades distintas entre as diferentes identidades de gênero".

"Dificuldades em negociar uso de camisinha, pré-natal inconsistente, violência obstétrica, perda da guarda dos filhos, estupros e outras violências de gênero, incluindo a transfobia, são alguns dos destaques que compõem o cenário de vulnerabilização quando aplicamos a perspectiva de gênero. Essas dimensões precisam estar no horizonte das políticas de drogas, para que elas sejam capazes de produzir cidadania e dignidade”, afirma a pesquisadora.

O encontro visa articular o saber acadêmico com as experiências práticas de luta dos movimentos sociais, fortalecendo as redes de cuidado e o Sistema Único de Saúde (SUS) no estado de Pernambuco.



Entre os temas em debate estão: "Justiça Reprodutiva: o direito ao aborto seguro e a autonomia sobre o próprio corpo", "Saúde Mental: a construção de redes de cuidado que superem a lógica da exclusão", "Identidade e Gênero: a despatologização das sexualidades e o respeito às identidades" e "Redução de Danos: estratégias de cuidado para usuários de substâncias psicoativas baseadas nos direitos humanos".



Com informações da assessoria.

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