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descoberta Primeiro surto de peste foi há 5.500 anos, na Sibéria, diz novo estudo Trabalho publicado na revista científica Nature nesta quarta-feira (17) descreve novas descobertas sobre a bactéria causadora da doença

O primeiro surto de peste ocorreu há 5.500 anos, no Lago Baikal, na Sibéria, em uma comunidade de nômades caçadores-coletores, segundo novo estudo da revista científica Nature publicado nesta quarta-feira (17). Este achado desafia a ideia de que os surtos da doença causada pela bactéria Yersinia pestis estão associados apenas a cidades medievais populosas.

“Esta descoberta altera nossa compreensão dos primeiros surtos de peste: mesmo antes de a bactéria desenvolver uma transmissão eficiente por pulgas, essas cepas antigas parecem ter carregado uma potente combinação de fatores de virulência que poderiam tornar a infecção altamente letal”, afirma o autor sênior Martin Sikora, professor associado da Universidade de Copenhague.

A equipe de pesquisa analisou o DNA de 46 humanos enterrados nos cemitérios feitos pelos grupos de caçadores-coletores. E pelo menos 18 deles apresentaram a doença, o que representa que 40% dos indivíduos foram afetados, uma taxa maior do que as encontradas em valas da Idade Média.

Além disso, a equipe descobriu que crianças e adolescentes foram os mais afetados e, como mostram dados de datação por radiocarbono (técnica utilizada para detectar o tempo decorrido desde a morte), muitos dos sepultamentos ocorreram em um curto período de tempo.

“O fato de as primeiras formas de peste serem leves ou virulentas têm sido motivo de debate, mas nossas descobertas demonstram que essas cepas antigas já eram altamente letais”, disse o professor Eske Willerslev, do Departamento de Genética da Universidade de Cambridge e da Universidade de Copenhague, que liderou a pesquisa.



A Yersinia pestis apareceu há 5.700 anos, depois de se separar de sua bactéria ancestral, a chamada Yersinia pseudotuberculosis, como indicam os cientistas.

As cepas antigas da Yersinia pestis, descritas neste trabalho, possuíam um superantígeno especial que causava respostas imunológicas graves no corpo humano — o que poderia agravar ainda mais o quadro da pessoa infectada.

“Esta descoberta altera nossa compreensão dos primeiros surtos de peste: mesmo antes de a bactéria desenvolver uma transmissão eficiente por pulgas, essas cepas antigas parecem ter carregado uma potente combinação de fatores de virulência que poderiam tornar a infecção altamente letal”, disse o autor sênior Martin Sikora, professor associado da Universidade de Copenhague.

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