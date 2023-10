A- A+

OPERAÇÃO VOLTANDO EM PAZ Primeiros brasileiros resgatados pela FAB em Israel desembarcam em Brasília Parte dos 211 passageiros fica no DF e o restante deve seguir para o Rio. De acordo com o governo, 900 brasileiros devem ser repatriados até sábado

A primeira aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) usada para repatriar brasileiros em Israel chegou nesta quarta-feira (11) a Brasília por volta de 4h. São 211 passageiros no total, parte deles desembarcou no DF nesta madrugada, o restante deverá seguir para o Rio de Janeiro.

Ao todo, seis aeronaves da FAB foram mobilizadas para a operação de resgate, que começou no domingo, um dia depois dos ataques terroristas do Hamas. O conflito já deixou cerca de 3 mil mortos.

De acordo com o governo, 900 brasileiros devem ser repatriados até sábado, e a operação poderá se repetir na próxima semana.

Em comunicado, o Itamaraty disse que a Embaixada do Brasil em Tel Aviv recolheu, por meio de formulário online, os dados dos brasileiros com interesse retorno ao Brasil, sendo a maior parte deles turistas.

Na terça-feira, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, destacou o plano a diplomacia.

"Os voos de repatriação estão começando agora, foi uma grande manobra para repatriar e, evidentemente, feita em conjunto com a FAB, são seis aviões militares que vão trazer os brasileiros que já se inscreveram na Embaixada do Brasil, são cerca de 2200 ou 2300. Portanto, será uma grande operação de retirada dos brasileiros que o governo do presidente Lula está empenhado em garantir", afirmou.

Alívio no embarque

Ao embarcar na aeronave em Tel Aviv, brasileiros entoaram o cântico que se popularizou nos estádios de futebol do país: "Eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor". Já dentro do avião, em registros postados em redes sociais, os brasileiros fizeram orações.

