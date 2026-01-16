A- A+

Educação Primeiros colocados recebem resultados do SSA 3 e são acolhidos na sede da reitoria da UPE Divulgação das notas da avaliação foi feita na manhã desta sexta-feira (16) e está disponível nos sites da Universidade de Pernambuco (UPE)

A manhã desta sexta-feira (16) foi especial para os estudantes que receberam os resultados do Sistema Seriado de Avaliação (SSA) 3 da Universidade de Pernambuco (UPE).



Os primeiros colocados nos sistemas universal de vagas e ações afirmativas foram recebidos pela professora Socorro Cavalcanti, reitora da UPE, e pelo professor José Roberto Cavalcanti, vice-reitor da instituição, na sede da Reitoria, em Santo Amaro, na área central do Recife.



O momento contou com um acolhimento feito pelos gestores, além de ter a presença de pais e demais professores da instituição.

Ao todo, foram quatorze aprovados para o curso de Medicina e um aprovado em Engenharia da Computação.

O primeiro colocado no sistema universal foi Gabriel Pimentel, estudante do Colégio GGE. O aluno foi aprovado no curso de Medicina, na Faculdade de Ciências Médicas (FCM) da instituição, no Recife, com a nota final 86,07.



"É impossível descrever em palavras um momento que reflete a construção de três anos com o SSA 1, SSA 2 e SSA 3. Um programa de ingresso à universidade que valoriza a continuidade e você manter a constância todo ano. São diversos fatores que são indispensáveis para uma aprovação", disse.

Para Rafaella Galthier, primeira colocada da Cota A2 para estudantes de escolas públicas de qualquer renda, "inexplicável" também foi a palavra usada para descrever o momento. Ela tirou a nota 80,48.



"Foi uma sensação inexplicável quando eu recebi a ligação. Eu realmente não acreditei. Eu fiquei aos prantos, muito feliz. O SSA foi um processo muito árduo, mas muito positivo, me ajudou a manter constância nos estudos e a aprender direitinho os assuntos", contou a estudante.



Com provas realizadas durante os três anos do ensino médio, o processo contínuo contribuiu com o aprendizado da aluna em outros vestibulares, como o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que também teve as notas divulgadas nesta sexta-feira (16).



"Me ajudou inclusive no Enem, porque eu já tinha estudado direitinho todos os anos, então facilitou muito minha vida e é muito gratificante estar aqui e ter o alívio de ver que o meu sonho tá se tornando realidade", completa.

SSA3

O SSA 3/2026 foi disputado por 14.416 candidatos em dezembro de 2025. O resultado completo já está disponível nos sites processodeingresso.upe.pe.gov.br e www.upe.br. Os candidatos podem acessar o sistema com login e senha para verificar seu desempenho individual.



A reitora da UPE, Socorro Cavalcanti, considerou a manhã como um momento muito especial.



"Hoje é um dia extremamente especial para a Universidade de Pernambuco, onde nós divulgamos o resultado do SSA. E neste dia, a universidade sempre faz um acolhimento àqueles estudantes que obtiveram as melhores notas tanto em relação à ampla concorrência, como também aos estudantes das ações afirmativas", disse.

Matrí culas e remanejamentos

Para os aprovados no SSA 3, as matrículas terão início em 30 de janeiro e vão até 2 de fevereiro.



A reitora Socorro Cavalcanti também lembrou àqueles que não constam com os nomes nas listas de aprovação não devem se desesperar.



"Aqueles estudantes que não estão nas listagens como aprovados na universidade também devem ficar atentos aos remanejamentos, porque essa listagem do remanejamento dos aprovados sofre várias alterações ao longo de todo o ano", explica.



Os remanejamentos da UPE costumam ser divulgados entre março e setembro.

"Você pode não estar na lista hoje, mas após o primeiro, segundo, o terceiro remanejamento vocês podem ser convocados para fazer a sua matrícula na Universidade de Pernambuco", disse a gestora.

