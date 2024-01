Primeiros lugares na UPE destacam papel dos professores nos resultados

A- A+

O estudante Pedro Saraiva, de 17 anos, foi o primeiro colocado no Sistema Seriado de Avaliação (SSA3), da Universidade de Pernambuco (UPE). Com nota 85,53 ele escolheu o curso de Medicina, no campus de Santo Amaro, no Recife. Pedro é aluno do Colégio GGE desde o sétimo ano e esteve, na tarde desta terça-feira (23), na reitoria da Universidade, quando o anúncio foi feito oficialmente.

“Eu esperava ter um bom resultado, mas não tão bom assim. Estou muito feliz por isso e tenho certeza de que o que me ajudou a chegar até aqui foi o tempo que dediquei a fazer questões de anos anteriores e as aulas regulares e extras oferecidas pela escola. No entanto, acho que não tem fórmula. Cada um precisa entender como absorver melhor as informações disponibilizadas”, afirmou. “Mas, sem dúvida, meus professores foram vitais nesse processo. Agradeço a cada um deles. O acompanhamento da escola também foi fundamental”, destacou o futuro médico, que pretende se dedicar à psiquiatria.

Além de Pedro, outra estudante do GGE também foi destaque no SSA3, da Universidade de Pernambuco, no Polo Garanhuns. Mariana Andrade Neri da Silva, 17 anos, aluna da unidade Caruaru, ficou com a maior nota: 84,03.

“No GGE, os professores são muito acessíveis. Eu me sentia confortável para tirar dúvidas e nunca levá-las pra casa. Isso fez uma diferença enorme para mim. Quero fazer o curso, a residência, mestrado e doutorado também para conseguir, além de atuar, lecionar e me tornar uma professora para ajudar outras pessoas, como os meus professores me ajudaram a realizar meu sonho”, contou Mariana.

“Nossa missão é preparar os nossos alunos para realizarem seus sonhos. Ficamos muito felizes por partilhar momentos como esse. Pedro e Mariana são resultados de uma parceria muito bem sucedida entre escola, aluno e família”, disse José Folhadela, sócio-diretor do GGE.

O SSA3 foi realizado em novembro de 2023 e teve mais de 13 mil candidatos inscritos.

