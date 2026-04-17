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Guerra no Oriente Médio Primeiros petroleiros iranianos deixam o Golfo desde o início do bloqueio americano Embarcações carregaram petróleo bruto dos dias 2, 8 e 9 de abril, respectivamente

Três petroleiros iranianos deixaram na quarta-feira o Golfo pelo Estreito de Ormuz com cinco milhões de barris de petróleo, os primeiros desde o início do bloqueio dos Estados Unidos aos portos do Irã, informou nesta sexta-feira (17) à AFP a empresa de dados marítimos Kpler.

Segundo a Kpler, o 'Deep Sea', o 'Sonia I' e o 'Diona', todos os alvos de avaliação dos Estados Unidos, atravessaram a passagem estratégica na quarta-feira, proveniente da ilha iraniana de Kharg, que abriga o maior terminal petroleiro do Irã.

As embarcações carregaram petróleo bruto dos dias 2, 8 e 9 de abril, respectivamente. O 'Deep Sea' e o 'Diona' transportaram dois milhões de barris cada um, e o 'Sonia I', um milhão, segundo a Kpler.

Washington impôs, desde segunda-feira, um bloqueio aos portos iranianos, com o objetivo de impedir que Teerã exporte seu petróleo. Estas exportações não foram afetadas pela guerra, que começou em 28 de fevereiro.

Nenhum petroleiro iraniano havia saído do Golfo pelo Estreito de Ormuz com uma carga de petróleo desde o 'Starla' em 10 de abril.

A Kpler declarou à AFP que confirmou “por imagens de satélites” que os três petroleiros em questão cruzaram o estreitar no sentido de saída na quarta-feira, 15 de abril.

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