A- A+

MOBILIDADE Trens seminovos para o Metrô do Recife começam a chegar em março, diz Raquel Lyra Ao todo, 11 composições devem ser enviados para operação na Região Metropolitana do Recife (RMR) até julho deste ano

Os primeiros trens seminovos acordados no processo de concessão do Metrô do Recife começarão a chegar em Pernambuco no mês de março, segundo a governadora Raquel Lyra.



Ao todo, 11 composições devem ser enviadas para operação na Região Metropolitana do Recife (RMR) até julho deste ano.

Segundo a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco (Semobi-PE), esses trens seminovos estão em operação nos sistemas de metrô de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.



Após serem avaliados pela equipe técnica da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), serão encaminhados gradualmente para Pernambuco.

"A informação é que as operadoras Trensurb [de Porto Alegre] e o Metrô de Belo Horizonte estão liberando com a chegada de novos trens. Começaram com os trens chineses, que vão para Belo Horizonte. Esses são os novos, e a partir da liberação desses novos, eles [os seminovos] vêm para cá", disse a governadora, em entrevista à Rádio Jornal, nesta sexta-feira (20).

A chegada dos trens é aguardada por conta da recorrente queixa dos passageiros em relação à operação do Metrô do Recife. Constantes paralisações, problemas técnicos e transtornos já viraram rotina para os cerca de 138 mil usuários que precisam do modal para se locomover.

Na data de publicação desta reportagem, por exemplo, o Ramal Camaragibe da Linha Centro ficou interditado por mais de um dia após um problema na rede aérea, rendendo prejuízo para os usuários.

"A compra dos trens tem o objetivo de assegurar em caráter emergencial condições adequadas de operação e funcionamento do sistema, evitando o colapso da operação do metrô e assegurando a continuidade do serviço e a segurança dos usuários", explicou a Semobi-PE, por meio de nota enviada à Folha de Pernambuco [leia a íntegra da nota no final do texto].

Em visita ao Metrô do Recife em janeiro deste ano, o ministro das Cidades, Jader Filho, garantiu que os trens seminovos possuem "condições muito melhores" do que que estão em circulação atualmente.

“Nos garantiram que os trens, tanto os de Belo Horizonte quanto os de Porto Alegre, estão em condições muito melhores do que esses trens que temos hoje aqui. Nós temos convicção de que esses trens que estão aqui não atendem à população do Recife. Nós precisamos trocar esses trens”, afirmou o ministro, dizendo ainda que engenheiros da CBTU foram até Belo Horizonte e Porto Alegre para averiguar as composições.

Jader Filho e Raquel Lyra visitaram o metrô em janeiro deste ano | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Compra de trens novos

A aquisição de trens novos também fazem parte do plano de concessão do Metrô do Recife, e deve acontecer em um segundo momento, após a chegada dos seminovos, de acordo com a Semobi-PE.



Raquel Lyra também explicou que é necessário respeitar os prazos desse processo. Cada composição comprada, por exemplo, tem dois anos para deixar a China, que recebe pedidos de vários países, como Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos, Chile e outros.

"Eles [a China] são a maior fábrica do mundo, com 3,5 mil engenheiros, e tem 6 mil [pedidos] na fila. Todos os países do mundo estão lá e poucos países do mundo produzem. Só a Espanha, Áustria e China. Então logo eles entreguem a entrega vai ser feita para cá", completou a governadora.

Ainda de acordo com Raquel, as obras de requalificação das estações do Metrô do Recife também já começaram. O investimento total para recuperação do modal neste ano é de R$ 500 milhões, captados pelo governo federal em parceria com o governo do estado.

Metrô do Recife. - Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Estado aguarda R$ 300 milhões para compra de ônibus

Durante a entrevista à Rádio Jornal, Raquel Lyra também esclareceu que o estado aguarda o repasse de R$ 300 milhões do governo federal. O valor será utilizado na compra de 100 novos ônibus elétricos para circulação no Recife.

"Estamos nas pactuações finais para que o governo federal deposite R$ 300 milhões na conta do governo de Pernambuco para que a gente compre, como foi pactuado com o presidente da República, 100 ônibus elétricos para andar aqui no Centro do Recife, com ar-condicionado, internet, garantindo a despoluição para essa região e um conforto melhor para quem anda de ônibus por aqui", disse a governadora.

Consulta pública

No último dia 12 de fevereiro o governo do estado abriu uma consulta pública convocando a população a contribuir com propostas de melhorias para o Metrô do Recife e consultar o projeto de concessão.

A abertura da licitação para compra do modal está prevista para o segundo semestre deste ano, segundo o cronograma.

O edital foi desenvolvido pelo governo federal, em parceria com o governo de Pernambuco, e segue disponível para verificação até 23 de março, no site do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). No endereço eletrônico, a sociedade poderá tirar dúvidas sobre o projeto e fazer apontamentos.

Uma audiência pública sobre o tema será realizada em 5 de março, no Centro de Convenções, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Concessão do Metrô do Recife

A concessão do Metrô do Recife à iniciativa privada foi aprovada pelo governo federal em maio do ano passado. A gestão do modal precisou ser transferida ao governo estadual para que as obras de reestruturação das estações e compra de novos trens fossem feitas.

Ao todo, a ação prevê investimento de R$ 4 bilhões na requalificação de todo o sistema. O contrato de parceria terá duração de 30 anos.



"Esse processo faz parte do pacote de investimentos anunciado a partir da parceria entre o governo federal e o governo de Pernambuco. As ações terão um conjunto de melhorias estruturais no sistema metroviário, ampliação da capacidade e garantindo mais segurança aos serviços", explicou a Semobi-PE.

O Metrô do Recife está em operação na região desde 1985, com administração da Superintendência de Trens Urbanos do Recife (Metrorec), entidade vinculada à Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), uma empresa estatal federal ligada ao Ministério das Cidades.

Há três linhas e 37 estações em operação, perfazendo um total de 71,5 quilômetros de linha ferroviária de extensão, dos quais 37,8 quilômetros são eletrificados.

Cerca de 138 mil passageiros usam o Metrô do Recife por dia, sendo 80 mil na Linha Centro, 55 mil na Linha Sul e 2,6 mil na Linha Diesel, de acordo com dados da CBTU Recife.



Confira, abaixo, a nota da Semobi-PE na íntegra:

A Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco esclarece que a chegada dos novos trens destinados ao Metrô do Recife a partir de março/2026 está relacionada a fatores operacionais e logísticos do processo de aquisição, que está sendo realizada via CBTU, conforme Acordo de Cooperação firmado entre governo do estado de Pernambuco e governo federal.

Trata-se da aquisição de 11 trens operacionais e em funcionamento em sistemas nos sistemas de metrô de BH e Porto Alegre, avaliados pela equipe técnica da CBTU, que irão garantir maior estabilidade e continuidade dos serviços no atendimento à população da Região Metropolitana do Recife.



A compra dos trens tem o objetivo de assegurar em caráter emergencial condições adequadas de operação e funcionamento do sistema, evitando o colapso da operação do metrô e assegurando a continuidade do serviço e a segurança dos usuários.

Importante notar que esse é um investimento de natureza emergencial. Além dele, serão realizados investimentos de R$ 4 bilhões na plena requalificação do metrô, envolvendo a compra de novos trens e a requalificação do sistema metroviário, dentro de um modelo de operação que se encontra em consulta pública desde o dia 12 de fevereiro, com licitação prevista para o segundo semestre/2026.

Esse processo faz parte do pacote de investimentos anunciado a partir da parceria entre o governo federal e o governo de Pernambuco. As ações terão um conjunto de melhorias estruturais no sistema metroviário, ampliação da capacidade e garantindo mais segurança aos serviços

Veja também