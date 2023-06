Primos que são irmãos geneticamente, é possível? Entenda situação de influenciadores

A- A+

Eles são parecidos como irmãos gêmeos e mantêm um canal no TikTok chamado "The Peter Wins". Os dois argumentam que são geneticamente como irmãos, embora legalmente sejam primos. O motivo? Os pais deles, que são gêmeos idênticos, se casaram com duas gêmeas idênticas.

O fato de compartilharem informações genéticas de gêmeos idênticos, porém, não significa que possam ser considerados gêmeos.

Essa não é a primeira vez que o assunto viraliza na internet. Em 2022, o tema foi debatido depois de divulgada a história dos primos Jett e Jax Salyers, que também são filhos de pais e mães gêmeas.

A explicação coube a Salmo Raskin, doutor em Genética e especialista em Genética Molecular pela Vanderbilt University (EUA), membro titular da Sociedade Brasileira de Genética Médica (SBGM).

Raskin afirma que primos de primeiro grau compartilham, em geral, 12,5% de seu DNA. Caso apenas as mães - ou os pais - sejam gêmeos, esse percentual sobe para 25%.

Sendo pais gêmeos e mães gêmeas, eles compartilham 50% do DNA - bem acima do que os primos comuns, de casais não gêmeos.

Mas, segundo Raskin, a chance é zero de esses primos serem gêmeos idênticos, sendo de pais diferentes.

Em fevereiro de 2022, ao comentar o caso dos bebês, Raskin explicou que, na formação de dois gametas (o óvulo e o espermatozoide), ocorrem processos que geram grande variabilidade genética.

"Cada gameta formado herda apenas dois cromossomos de cada genitor. Além disto, ainda acontece uma segunda mistura, chamada de recombinação"

"Para um único cromossomo, a chance de filhos de gêmeos idênticos herdarem o mesmo cromossomo de dois país gêmeos é de 1/4. Para o jogo completo dos 23 cromossomos, existe a chance de que um em cada 10 trilhões de filhos de gêmeos idênticos tenha os mesmos 23 pares de cromossomos", explica.

O geneticista afirma que não herdamos exatamente o mesmo cromossomo que nosso pai possui. Durante a fecundação, cada par de cromossomos de cada um dos pais se mistura para criar dois novos cromossomos. É a isso que é dado o nome de recombinação.

Em média, cerca de 35 a 45 recombinações acontecem na formação do óvulo e cerca de 25 a 30 na formação do espermatozoide.

"Então, gêmeos idênticos têm, sim, quase sempre o mesmo material genético, mas cada um dos gametas que ambos produzem é diferente. Portanto, as chances de serem geneticamente idênticos são bem próximas de zero", diz ele.

