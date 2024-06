Princesa Anne 'está bem' após acidente com cavalo, diz seu marido

A- A+

Princesa Anne, irmã do rei Charles III, "está bem", assegurou seu marido nesta terça-feira (25), após visitá-la no hospital onde se recupera de "ferimentos leves e uma concussão cerebral" provocados por um acidente que teria sido causado por um cavalo.

"Ela está bem (...) está se recuperando bem", disse seu marido, Tim Laurence, aos repórteres em frente ao hospital de Bristol, no oeste da Inglaterra, onde está internada desde domingo.

Em um breve comunicado, o Palácio de Buckingham anunciou na segunda-feira que a princesa de 73 anos, muito popular na Inglaterra, sofreu "ferimentos leves e uma concussão cerebral após um incidente na casa de campo de Gatcombe Park ontem [domingo] à tarde".

Localizada no condado de Gloucestershire (sudoeste da Inglaterra), Gatcombe Park é a casa de campo de Anne, apaixonada por montar a cavalos.

Acredita-se que o incidente tenha sido causado por um destes animais, que a atingiu enquanto ela caminhava por uma área onde são realizados eventos equestres.

Os compromissos oficiais da princesa programados para esta semana foram cancelados "por recomendação dos médicos", incluindo sua participação no banquete de terça-feira durante a visita do imperador e da imperatriz do Japão e uma viagem ao Canadá, marcada para o final da semana.

Anne da Inglaterra, que competiu nos Jogos Olímpicos de Montreal, em 1976, assumiu mais compromissos oficiais nos últimos meses, enquanto o rei e a princesa Catherine, esposa do herdeiro da coroa, William, se recuperam de suas respectivas doenças.

