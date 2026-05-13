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SAÚDE Princesa de Astúrias reconhece pioneiros do sequenciamento rápido do DNA Graças a esse avanço, o vírus SARS-CoV-2, causador da pandemia de covid, pôde ser sequenciado com rapidez

Os químicos britânicos David Klenerman e Shankar Balasubramanian e o biofísico francês Pascal Mayer foram premiados nesta quarta-feira (13), na Espanha, com o Prêmio Princesa de Astúrias de Pesquisa, por seu trabalho no sequenciamento rápido de genomas.

Os avanços desses cientistas "impulsionaram o diagnóstico clínico e a pesquisa em biologia, biomedicina, medicina forense e ecologia", indicou, em sua decisão, o júri do prêmio, concedido pela Fundação Princesa de Astúrias, herdeira do trono espanhol.

Antes das contribuições de Klenerman, Balasubramanian e Mayer, "o sequenciamento de um genoma humano completo exigia meses e milhões de euros", mas hoje "pode ser feito em um dia e de uma forma milhares de vezes mais econômica", prosseguiu a decisão.

Graças a esse avanço, o vírus SARS-CoV-2, causador da pandemia de covid, pôde ser sequenciado com rapidez, permitindo que as vacinas fossem desenvolvidas rapidamente.

Esses prêmios, instituídos em 1981 e considerados os mais prestigiosos do mundo ibero-americano, são dotados de 50 mil euros (R$ 287,8 mil) e uma escultura criada pelo falecido artista catalão Joan Miró.

Klenerman e Balasubramanian criaram a empresa de biotecnologia Solexa, atual Illumina, que apresentou "um método comercial de sequenciamento de genomas rápido, barato e eficaz", explicou uma nota de imprensa da Fundação Princesa de Astúrias.

Eles se basearam nos avanços de Mayer, que estudou "a amplificação superficial do DNA", uma técnica de laboratório que permite copiar o DNA em superfícies sólidas e, assim, facilitar o sequenciamento em massa, acrescentou a Fundação.

"É uma grande honra que nosso trabalho (...) tenha sido reconhecido", afirmou Klenerman, enquanto Mayer agradeceu pelo prêmio, que espera "inspire as gerações mais jovens a continuar explorando as frutíferas interseções entre disciplinas científicas e a seguir construindo um mundo melhor", em declarações divulgadas pela Fundação.

Terceiro prêmio da série

O de Pesquisa Científica e Técnica é o terceiro dos oito prêmios desta edição concedidos anualmente, em ritmo de um por semana, pela Fundação Princesa de Astúrias.

No ano passado, nesta categoria, o reconhecimento foi para a americana Mary-Claire King, por sua aplicação da genética à prevenção do câncer, contribuindo "para salvar milhões de vidas", segundo a fundação.

Em outras edições, também foram premiados os cientistas responsáveis pela descoberta do RNA mensageiro, que permitiu desenvolver em tempo recorde várias vacinas contra a covid-19, e matemáticos que impulsionaram o processamento matemático de dados.

Neste ano, os prêmios já anunciados foram o Princesa de Astúrias das Artes, concedido à cantora americana Patti Smith, e o de Comunicação e Humanidades, que distinguiu o célebre estúdio de animação japonês Studio Ghibli, cofundado por Hayao Miyazaki.

Os prêmios, que recebem o nome do título da herdeira do trono da Coroa espanhola, a princesa Leonor, são entregues pelos reis Felipe e Letizia, normalmente acompanhados pelas filhas, em outubro, em uma cerimônia em Oviedo, capital de Astúrias.

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