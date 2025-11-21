Sáb, 22 de Novembro

Princesa Diana ganha estátua de cera em Paris

A estátua usa uma réplica do histórico "Vestido da Vingança"

A estátua de cera da falecida Princesa Diana "Lady Di", da Grã-Bretanha, vestindo o "vestido da vingança", durante sua inauguração no Museu Grévin, em ParisA estátua de cera da falecida Princesa Diana "Lady Di", da Grã-Bretanha, vestindo o "vestido da vingança", durante sua inauguração no Museu Grévin, em Paris - Foto: Sebastien Dupuy / AFP

O Grévin, um dos museus de cera mais antigos da Europa, inaugurou uma estátua da Princesa Diana na última quarta-feira, 19, em Paris, cidade que testemunhou a sua morte em 1997.

Em tamanho real, a estátua usa uma réplica do histórico "Vestido da Vingança", que Lady Di usou em um jantar beneficente no mesmo dia em que o então príncipe (atualmente Rei) Charles admitiu publicamente tê-la traído com Camila Parker Bowles, agora Rainha Camila.

Desenhado pela estilista grega Christina Stambolian, o vestido preto é justo, com os ombros caídos, deixando todo o colo à mostra.

A data da inauguração da estátua no Grévin não foi escolhida à toa, já que coincide com o dia de uma entrevista bombástica que Lady Di concedeu à BBC, em 1995, há 30 anos.

Conduzida por Martin Bashir, a entrevista revelou bastidores do seu casamento e detalhes sobre as suas lutas pessoais, incluindo a depressão pós-parto, a bulimia e a presença de Camila na relação com Charles.

Chama a atenção ainda a posição da estátua dentro do museu. Os curadores optaram por manter Lady Di longe das réplicas em cera do ex-marido e da sogra, a Rainha Elizabeth II, mas perto de Maria Antonieta, a icônica rainha degolada da França.
 

