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Internacional Princesa herdeira da Noruega recebe alta após transplante de pulmão Casa Real confirma que ela continuará a recuperação em casa e agradece aos doadores de órgãos e à equipe médica pelo tratamento

A princesa herdeira da Noruega, Mette-Marit, recebeu alta hospitalar após passar por um transplante de pulmão. A informação foi confirmada pela Casa Real Norueguesa nesta terça-feira (14), em comunicado divulgado e repercutido por veículos de imprensa escandinavos. Aos 52 anos, ela seguirá a recuperação em casa, ao lado da família.

Em uma mensagem pública, Mette-Marit agradeceu aos doadores de órgãos e aos profissionais de saúde que participaram de seu tratamento. Segundo a princesa, o transplante representou uma nova oportunidade de vida.

"Sou profundamente grata. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos que optam por doar um órgão. Isso me deu o dom da vida. Palavras não conseguem expressar o quão grata e comovida me sinto por isso", declarou, segundo a AFP.

Recuperação e aparição pública

A princesa também agradeceu ao príncipe herdeiro Haakon, aos familiares e às equipes de médicos, cirurgiões, enfermeiros, fisioterapeutas e demais profissionais do sistema de saúde norueguês, destacando a dedicação de todos durante o período de internação.

Dias antes da alta, a Casa Real divulgou imagens de Mette-Marit acompanhando, ao lado de Haakon, uma partida da seleção feminina da Noruega. O casal apareceu no Palácio Real de Oslo usando cachecóis com as cores nacionais, em um registro que sinalizou a evolução do quadro clínico da princesa.

Na ocasião, surgiram especulações sobre uma possível alta após a revista norueguesa Se og Hør informar que ela teria passado um fim de semana em casa com a família. O Palácio Real, porém, esclareceu que Mette-Marit permanecia internada no Rikshospitalet. Com a confirmação oficial desta terça-feira, a princesa inicia agora uma nova etapa da recuperação em sua residência, cercada pelos familiares.

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