Princesa Kate surge radiante em tradicional concerto natalino

Após um ano penoso marcado por sua luta contra o câncer, a princesa Kate assistiu em família, nesta sexta-feira (6), ao concerto tradicional de cantos natalinos na abadia de Westminster, em Londres, uma cerimônia que ela dedicou a todos "que atravessaram momentos difíceis".

Kate, de 42 anos, surgiu radiante, vestindo um longo casaco vermelho da estilista britânica Sarah Burton para Alexander McQueen, sobre uma longa saia escocesa. Seu marido, o príncipe-herdeiro William, chegou acompanhado dos três filhos do casal: George, de 11 anos; Charlotte, de 9; e Louis, de 6.

A princesa chegou antes de seu esposo para receber e agradecer aos convidados, entre os quais estavam os cantores Paloma Faith, Olivia Dean e Gregory Porter.

Em carta aos convidados, ela lembrou "até que ponto nós precisamos uns dos outros apesar das nossas diferenças".

Cerca de 1.600 pessoas, escolhidas por suas ações para ajudar o próximo, foram convidadas para esta cerimônia, que será retransmitida pela emissora de TV ITV1 na noite de Natal.

"O concerto deste ano oferece um momento de reflexão sobre a importância do amor e da empatia, e sobre até que ponto nós precisamos uns dos outros, particularmente nos momentos mais difíceis das nossas vidas", informou o Palácio de Kensington.

Após o anúncio do fim de sua quimioterapia, em setembro, a princesa de Gales tem retomado, progressivamente, seus compromissos oficiais. Em novembro, ela participou de cerimônias militares e esta semana esteve presente na visita de Estado do emir do Catar ao Reino Unido.

Membros da família real, celebridades e filantropos, além de pessoas "que atravessaram momentos difíceis este ano" estavam na lista de convidados. As famílias de três meninas mortas em julho em um ataque a faca em Southport (noroeste da Inglaterra) também estiveram presentes, segundo a emissora BBC.

Entre os outros convidados, constavam veteranos da Segunda Guerra Mundial, além de Olivia Bowditch, uma jovem de 18 anos voluntária em uma organização de caridade que envia cartas a pessoas isoladas que lutam contra o câncer.

No sábado, o príncipe William assistirá à reabertura da catedral de Notre-Dame, em Paris, juntamente com cerca de 40 chefes de Estado e de governo. Kate não estará presente.

O ano de 2024 foi particularmente difícil para a família real britânica. Extremamente popular, Kate revelou, em março, sofrer de um câncer, sem revelar sua natureza, após uma cirurgia abdominal de grande porte. Durante seu tratamento, ela esteve ausente da vida pública durante vários meses.

Em fevereiro, o rei Charles III também foi diagnosticado com um câncer, contra o qual ainda está em tratamento. Sua esposa, Camilla, teve um tipo de pneumonia ao voltar de uma viagem oficial a Austrália e Samoa no fim de outubro, e recentemente cancelou vários compromissos.

