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Internacional Princesa Kate visita a Itália em sua primeira viagem oficial ao exterior após câncer Sua última visita oficial ao exterior remonta a dezembro de 2022, quando passou a Boston, nos Estados Unidos, ao lado de seu marido, William, para a entrega do seu Prêmio Earthshot sobre meio ambiente

A princesa Catherine, que se recupera de um câncer, iniciou nesta quarta-feira (13) uma visita de dois dias à Itália, focada na infância, em sua primeira viagem oficial ao exterior desde que anunciou sua doença há dois anos.

A princesa de Gales, esposa do herdeiro do trono britânico, William, chegou por volta do meio-dia à cidade de Reggio Emilia, no norte da Itália, para cumprir uma agenda de atividades com o Royal Foundation Centre for Early Childhood, fundação para a primeira infância que ela criou em 2021.

Essa cidade deu nome à abordagem pedagógica Reggio, baseada na ideia de que cada criança é, por natureza, criativa e inteligente.

Kate foi recebida pelo prefeito da cidade, Marco Massari, enquanto bolsas de pessoas agitavam bandeiras britânicas e exibiam cartazes com mensagens como "Ciao Catherine" e "We love you".

Sua última visita oficial ao exterior remonta a dezembro de 2022, quando passou a Boston, nos Estados Unidos, ao lado de seu marido, William, para a entrega do seu Prêmio Earthshot sobre meio ambiente.

A Princesa de Gales anunciou em março de 2024 que havia sido revelado um câncer, cuja natureza não foi divulgada, e pelo que passou por um tratamento com quimioterapia.

Dez meses depois, em janeiro de 2025, informou que a doença estava em remissão. Desde então, a esposa dos herdeiros do trono tem retornado gradualmente à cena pública, participando de atividades especialmente voltadas para a primeira infância.

O diagnóstico de Catarina, de 44 anos, foi revelado um mês depois do anúncio do câncer de seu filho, o rei Carlos III, cuja natureza também não foi especificada.

O monarca, de 77 anos, indicou em dezembro que seu estado de saúde havia melhorado e que seu tratamento seria reduzido em 2026.

A educação infantil é um tema muito importante para uma princesa, que tem três filhos: George, de 12 anos, Charlotte, de 11, e Louis, de 8.

Em 2021, Catherine criou uma fundação para a infância e trabalhou para conscientizar sobre a importância dos primeiros anos de vida de uma criança.

Visão reciprocidade

É nesse contexto que uma princesa viaja para Reggio Emilia. A abordagem pedagógica de Reggio, que atrai cada vez mais pais, professores e educadores, foi desenvolvida após a Segunda Guerra Mundial pelo psicólogo e docente Loris Malaguzzi.

Ele trabalhou com crianças que apresentavam dificuldades de aprendizagem, ou que moldavam sua filosofia educacional, focada em considerar as diferenças individuais.

O método baseia-se em uma visão inovadora, segundo a qual a criança é competente, criativa e capaz de construir seus conhecimentos.

Segundo um porta-voz do Palácio de Kensington, "a princesa espera com grande entusiasmo sua visita à Itália" para aprender mais sobre a pedagogia de Reggio, que coloca especialmente a natureza — outro tema no qual Catherine trabalha — no centro da educação infantil.

A sua visita marca “uma nova etapa importante para o Royal Foundation Centre for Early Childhood, que continua a sua expansão internacional”, indicou o Palácio de Kensington num comunicado.

O objetivo da princesa com essa viagem é "estudar as melhores práticas em matéria de apoio às crianças menores e àqueles que cuidam delas".

“A grande intuição de Malaguzzi — que representou uma verdadeira revolução — finalmente é reconhecida hoje”, disse Nando Rinaldi, diretor das escolas e creches de Reggio Emilia, em declarações à AFP.

A visita de Catherine é “motivo de orgulho” e representa “um grande reconhecimento para nós”, acrescentou.

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