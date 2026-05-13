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Internacional

Princesa Kate visita a Itália em sua primeira viagem oficial ao exterior após câncer

Sua última visita oficial ao exterior remonta a dezembro de 2022, quando passou a Boston, nos Estados Unidos, ao lado de seu marido, William, para a entrega do seu Prêmio Earthshot sobre meio ambiente

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Kate, Princesa de Gales, chega ao Centro Internacional Loris Malaguzzi e participará de uma oficina imersiva de cerâmica, parte de uma viagem de dois dias, em Reggio Emilia, Itália, em 13 de maio de 2026Kate, Princesa de Gales, chega ao Centro Internacional Loris Malaguzzi e participará de uma oficina imersiva de cerâmica, parte de uma viagem de dois dias, em Reggio Emilia, Itália, em 13 de maio de 2026 - Foto: Antonio Calanni / POOL / AFP

A princesa Catherine, que se recupera de um câncer, iniciou nesta quarta-feira (13) uma visita de dois dias à Itália, focada na infância, em sua primeira viagem oficial ao exterior desde que anunciou sua doença há dois anos.

A princesa de Gales, esposa do herdeiro do trono britânico, William, chegou por volta do meio-dia à cidade de Reggio Emilia, no norte da Itália, para cumprir uma agenda de atividades com o Royal Foundation Centre for Early Childhood, fundação para a primeira infância que ela criou em 2021.

Essa cidade deu nome à abordagem pedagógica Reggio, baseada na ideia de que cada criança é, por natureza, criativa e inteligente.

Kate foi recebida pelo prefeito da cidade, Marco Massari, enquanto bolsas de pessoas agitavam bandeiras britânicas e exibiam cartazes com mensagens como "Ciao Catherine" e "We love you".

Sua última visita oficial ao exterior remonta a dezembro de 2022, quando passou a Boston, nos Estados Unidos, ao lado de seu marido, William, para a entrega do seu Prêmio Earthshot sobre meio ambiente.

A Princesa de Gales anunciou em março de 2024 que havia sido revelado um câncer, cuja natureza não foi divulgada, e pelo que passou por um tratamento com quimioterapia.

Dez meses depois, em janeiro de 2025, informou que a doença estava em remissão. Desde então, a esposa dos herdeiros do trono tem retornado gradualmente à cena pública, participando de atividades especialmente voltadas para a primeira infância.

O diagnóstico de Catarina, de 44 anos, foi revelado um mês depois do anúncio do câncer de seu filho, o rei Carlos III, cuja natureza também não foi especificada.

O monarca, de 77 anos, indicou em dezembro que seu estado de saúde havia melhorado e que seu tratamento seria reduzido em 2026.

A educação infantil é um tema muito importante para uma princesa, que tem três filhos: George, de 12 anos, Charlotte, de 11, e Louis, de 8.

Em 2021, Catherine criou uma fundação para a infância e trabalhou para conscientizar sobre a importância dos primeiros anos de vida de uma criança.

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Visão reciprocidade

É nesse contexto que uma princesa viaja para Reggio Emilia. A abordagem pedagógica de Reggio, que atrai cada vez mais pais, professores e educadores, foi desenvolvida após a Segunda Guerra Mundial pelo psicólogo e docente Loris Malaguzzi.

Ele trabalhou com crianças que apresentavam dificuldades de aprendizagem, ou que moldavam sua filosofia educacional, focada em considerar as diferenças individuais.

O método baseia-se em uma visão inovadora, segundo a qual a criança é competente, criativa e capaz de construir seus conhecimentos.

Segundo um porta-voz do Palácio de Kensington, "a princesa espera com grande entusiasmo sua visita à Itália" para aprender mais sobre a pedagogia de Reggio, que coloca especialmente a natureza — outro tema no qual Catherine trabalha — no centro da educação infantil.

A sua visita marca “uma nova etapa importante para o Royal Foundation Centre for Early Childhood, que continua a sua expansão internacional”, indicou o Palácio de Kensington num comunicado.

O objetivo da princesa com essa viagem é "estudar as melhores práticas em matéria de apoio às crianças menores e àqueles que cuidam delas".

“A grande intuição de Malaguzzi — que representou uma verdadeira revolução — finalmente é reconhecida hoje”, disse Nando Rinaldi, diretor das escolas e creches de Reggio Emilia, em declarações à AFP.

A visita de Catherine é “motivo de orgulho” e representa “um grande reconhecimento para nós”, acrescentou.

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