Principais líderes da China elogiam "milagre" na mudança da política "covid zero"

Os principais líderes da China elogiaram nesta quinta-feira (16) o "milagre" da mudança na política "covid zero" do país, segundo a mídia estatal.

O gigante asiático registrou uma avalanche de infeções por Covid-19 depois de suprimir, no final do ano passado, a política draconiana imposta para conter a epidemia.

Hospitais e crematórios ficaram sobrecarregados nas grandes cidades, incluindo Pequim, mas a magnitude da disseminação é difícil de estabelecer, considerando que os números oficiais estão muito abaixo da realidade.

Nas últimas semanas, parece que a onda de infecções está finalmente diminuindo.

O escritório de controle e prevenção de doenças do país disse na quarta-feira que o número de pessoas tratadas por Covid-19 em hospitais caiu 98% desde o início de janeiro.

O Comitê Permanente do Birô Político - a principal liderança do Partido Comunista - disse nesta quinta-feira que a China "criou um milagre na história da civilização humana, no qual um país com uma grande população emergiu com sucesso de uma epidemia amplamente disseminada".

"Em um período de tempo relativamente curto, conseguimos uma transição suave para a prevenção e controle da epidemia", insistiu o comitê em uma reunião com a presença do presidente Xi Jinping, segundo a agência de notícias oficial Xinhua.

Mais de 200 milhões de pessoas receberam tratamento para Covid-19, incluindo 800 mil em estado crítico, mas a situação "geralmente tende a melhorar", disseram os participantes, segundo a Xinhua.

