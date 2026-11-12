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Internacional Principais novidades do dia na COP31 na Turquia Presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, defendeu nesta quinta-feira (12) o "direito soberano" de seu país de desenvolver "responsavelmente" sua indústria petrolífera

No quarto dia da cúpula climática COP31 na Turquia, o Reino Unido nomeou um enviado "para a segurança climática", a Venezuela defendeu o seu "direito soberano" de impulsionar a indústria petrolífera e a ativista Greta Thunberg apelou à Turquia para impor um embargo energético a Israel.

Iniciativa inédita

Diante da multiplicação de catástrofes relacionadas ao aquecimento do planeta, o primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, anunciou nesta quinta-feira, na tribuna da COP31 em Antália (Turquia), a nomeação de uma enviada "para a segurança climática", um feito inédito no mundo.

Madeleine Alessandri, ex-presidente do Joint Intelligence Committee (Comitê Conjunto de Inteligência) britânico, órgão que informa os ministros sobre ameaças à segurança, ocupará o cargo e trabalhará em paralelo com a ministra britânica do Clima, Katie White.

Essa nomeação representa "um avanço importante", comentou Cosima Cassel, integrante do think tank E3G. "É a primeira representante especial para a segurança climática propriamente dita", declarou à AFP.

Venezuela e a indústria do petróleo

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, defendeu nesta quinta-feira, na COP31, na Turquia, o "direito soberano" de seu país de desenvolver "responsavelmente" sua indústria petrolífera, em uma cúpula dominada, entre outros temas, pela questão do abandono dos combustíveis fósseis.

"Acreditamos que não existe contradição inevitável entre desenvolvimento energético e proteção ambiental, porque uma transição justa não acaba com economias; ela as transforma", disse a mandatária, que assumiu a presidência interina do país após a captura do presidente chavista Nicolás Maduro durante uma operação do exército americano em janeiro de 2026, em Caracas.

Desde a captura de Maduro, o presidente americano, Donald Trump, tem se esforçado para reativar a exploração dos recursos do subsolo venezuelano, garantindo aos Estados Unidos acesso privilegiado a essas reservas.

Os Estados Unidos e a Venezuela firmaram, em agosto, um acordo que concede a Washington a gestão de 65 bilhões de barris das reservas petrolíferas do país, o que equivale a 20% do total.

Greta pede embargo a Israel

A ativista climática Greta Thunberg apelou nesta quinta-feira (12) à Turquia para impor "um embargo energético" a Israel.

"Desejo ecoar o apelo coletivo a um embargo energético turco contra Israel para pôr fim à transferência de petróleo e energia do seu território para Israel, que alimenta diretamente o genocídio na Palestina", disse a ativista sueca à margem da cúpula do clima.

Esta é uma referência ao oleoduto Baku-Tbilisi-Ceyhan, através do qual o petróleo do Azerbaijão é exportado para Israel pelo porto turco de Ceyhan há anos.

As autoridades turcas negam que o petróleo "destinado a Israel" transite pelos seus portos, mas ONGs e figuras da oposição afirmam o contrário.

O primeiro-ministro palestino, Mohammed Mustafa, falou na cúpula nesta quinta-feira e recebeu longos aplausos.

"A destruição em grande escala das redes de abastecimento de água, das infraestruturas de saneamento, dos terrenos agrícolas e dos sistemas de gestão de resíduos agravou os riscos ambientais e de saúde" nos territórios palestinos, disse.

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