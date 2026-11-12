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COP31 Principais novidades do dia na COP31 na Turquia Quarto dia do evento é marcado pela despedida do presidente Lula, pelo pedido de Greta Thunberg por embargo a Israel e outros destaques

No quarto dia da cúpula climática COP31 na Turquia, o Reino Unido nomeou uma enviada "para a segurança climática", a Venezuela defendeu o seu "direito soberano" de contribuição para a indústria petrolífera e Lula se despediu do evento em um encontro multitudinário com a sociedade civil.

Iniciativa inédita

Diante da multiplicação de desastres relacionados ao aquecimento do planeta, o primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, anunciou, nesta quinta-feira (12), na tribuna da COP31 em Antália, a nomeação de uma enviada "para a segurança climática", uma iniciativa inédita no mundo.

Madeleine Alessandri, ex-presidente do Joint Intelligence Committee (Comitê Conjunto de Inteligência) britânico, órgão que informa os ministros sobre ameaças à segurança, ocupará a carga e trabalhará em paralelo com a ministra britânica do Clima, Katie White.

Essa nomeação representa “um avanço importante”, comentou Cosima Cassel, integrante do think tank E3G. “É o primeiro representante especial para a segurança climática especificamente dita”, declarou à AFP.

Venezuela e a indústria do petróleo

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez defendeu o "direito soberano" de seu país de desenvolver "responsavelmente" sua indústria petrolífera, em uma cúpula dominada, entre outros temas, pela questão do abandono dos combustíveis fósseis.

"Acreditamos que não existe contradição progressiva entre desenvolvimento energético e proteção ambiental, porque uma transição justa não acaba com economias; ela as transforma", disse a mandatária, que assumiu a presidência interna do país após a captura do presidente chavista Nicolás Maduro durante uma operação do exército americano em janeiro de 2026, em Caracas.

Desde a captura de Maduro, o presidente americano, Donald Trump, tem se esforçado para reativar a exploração dos recursos do subsolo venezuelano, garantindo aos Estados Unidos acesso privilegiado a essas reservas.

Os Estados Unidos e a Venezuela firmaram, em agosto, um acordo que concede a Washington a gestão de 65 bilhões de barris das reservas petrolíferas do país, o que equivale a 20% do total.

Lula se despede

O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, encerrou sua passagem por Antália sendo recebido com entusiasmo por uma multidão em um encontro com a sociedade civil.

O veterano líder de 81 anos, que iniciou seu quarto mandato em janeiro, foi muito aplaudido por ter reduzido o desmatamento na Amazônia brasileira ao menor nível em quase 40 anos, criado em 2023 um Ministério dos Povos Indígenas e demarcado terras indígenas para observação-las do garimpo ilegal e do desmatamento.

Márcio Astrini, secretário-executivo do Observatório do Clima, organização de referência no país, elogiou sua vitalidade e o fato de inspirar esperança dentro e fora do Brasil.

Lula “sempre declarou preocupação com o meio ambiente” e é “um símbolo e um representante da luta e da resistência contra as mudanças climáticas”, disse à AFP Sebastián Hernández, estudante mexicano de engenharia de 27 anos.

O presidente não conseguiu fazer dois discursos na quarta-feira (11), devido a um forte rouquidão. Fontes do governo brasileiro afirmaram, no entanto, que seu estado de saúde é ótimo.

Ainda com a voz rouca, Lula discursou ao fim do encontro com a sociedade civil e relembrou, entre outras histórias, a primeira vez que participou de uma COP, em Copenhague, em 2009.

Lula contornou ter ficado assustado ao ver que as pessoas não sabiam sério quando queriam proteger o meio ambiente e, diante de uma multidão liberada, afirmou: "Não existe a palavra impossível na minha vida".

Greta pede embargo a Israel

A ativista climática Greta Thunberg apelou, nesta quinta-feira, para a Turquia importar “um embargo energético” a Israel.

“Desejo ecoar o apelo coletivo a um embargo energético turco contra Israel para pôr fim à transferência de petróleo e energia do seu território para Israel, que alimenta diretamente o genocídio na Palestina”, disse o ativista sueca.

Esta é uma referência ao petróleo Baku-Tbilisi-Ceyhan, através de como o petróleo do Azerbaijão é exportado para Israel pelo porto turco de Ceyhan há anos.

As autoridades turcas negam que o petróleo "destinado a Israel" transite pelos seus portos, mas ONGs e figuras da oposição afirmam o contrário.

O primeiro-ministro palestino, Mohammed Mustafa, falou na cúpula nesta quinta-feira e recebeu longos aplausos.

“A destruição em grande escala das redes de abastecimento de água, das infraestruturas de saneamento, dos terrenos agrícolas e dos sistemas de gestão de resíduos agravou os riscos ambientais e de saúde” nos territórios palestinos, disse.

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