MILITARES Principais oficiais da Coreia do Norte enviados à Rússia são chamados de volta à Pyongyang Recentemente, o país prometeu enviar mais 6.000 trabalhadores para ajudar nos esforços de reconstrução da Rússia

Os principais oficiais militares de Kim Jong Un retornaram da Rússia, sugerindo que as contribuições de combate da Coreia do Norte podem ficar em segundo plano e potencialmente permitir que o papel de Pyongyang seja minimizado em quaisquer negociações de paz sobre a guerra da Ucrânia.

Mais de uma dúzia de comandantes norte-coreanos apareceram no escritório pessoal de Kim, tendo uma recepção de heróis por lutarem na região de Kursk, na Rússia, de acordo com fotografias publicadas nesta quinta-feira, 21, pela mídia estatal do país.

A Coreia do Norte ainda está fornecendo à Moscou projéteis de artilharia e munições, e recentemente prometeu enviar mais 6.000 trabalhadores para ajudar nos esforços de reconstrução da Rússia.

Cerca de 15.000 soldados norte-coreanos chegaram à Rússia desde o outono passado do Hemisfério Norte, tendo ajudado o Kremlin a quase expulsar completamente a Ucrânia da região de Kursk no início deste ano. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

