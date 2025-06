A- A+

São João 2025 Principais polos do Recife viram verdadeiras "festas de interior" neste dia de São João (24) No principal polo da festa, o Sítio Trindade, em Casa Amarela, uma multidão fazia filas e aguardava ansiosa para ocupar as arquibancadas do Pavilhão das Quadrilhas, na segunda noite do 21º Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis

A festa na Capital pernambucana não deixou nada a dever para as festas do Interior no dia dedicado a São João, celebrado nesta terça-feira (24).

As cores da decoração iluminada do Recife se misturaram ao xadrez e à chita das roupas tradicionais que crianças e adultos desfilavam pelos principais polos do Recife.

No principal polo da festa, o Sítio Trindade, em Casa Amarela, uma multidão fazia filas e aguardava ansiosa para ocupar as arquibancadas do Pavilhão das Quadrilhas, na segunda noite do 21º Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis, dia da premiação e anúncio da grande campeã mirim.



Sítio Trindade

Se apresentaram na noite da terça (24) as quadrilhas Evolução, Raízes do Rosário, 4 de Outubro, Explosão, Brincant’s Show, Xilindró de Ritmos, Matulão e Raio de Sol.

As campeãs anunciadas no final da noite, foram: 1⁰ lugar, a Matutinho Dançante; 2⁰ lugar, Brincant’s Show, e 3⁰ lugar – Mirim Matulão.

Gabriel Mariano da Silva, de apenas 12, foi o noivo da quadrilha Brincant’s Show, que se apresentou na noite dessa terça e tirou o segundo lugar no concurso. Para ele, foi difícil explicar o sentimento e a emoção da noite.

“Fiquei muito emocionado quando ganhamos o segundo lugar, estou muito emocionado, agora somos bicampeãos. O sentimento que fica é de muita gratidão e, agora, vamos descansar. Porque na quinta-feira (26), temos apresentação”, disse.

No palco principal, noite de grandes atrações. Com DJ Pepe nos intervalos, se apresentaram Coco do Juremá, Liv Moraes, Irah Caldeira, Fafá de Belém e Geraldinho Lins. O público também chegou cedo para garantir um bom lugar.

Palco principal do Sítio Trindade no São João de 2025. // foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

As irmãs Cristina Maria Santana, 49, e Cícera Maria Santana, 54, são fãs da cantora Fafá de Belém. Elas contam que chegaram cedo, pouco antes das 19h, para garantir um bom lugar para assistir a apresentação da cantora, que subiu ao palco após as 21h.

“Foi maravilhoso! Assistir Irah Caldeira e Fafá de Belém, ao vivo, no Sítio Trindade. Todos os anos a gente vem, mas esse ano foi mais especial”, contou Cristina.

Rio Branco

No polo da Avenida Rio Branco, a paisagem do Marco Zero do Recife foi preenchida por famílias, com roupas juninas e muito xadrez com chita, que aproveitaram para registrar o momento nos ambientes instagramáveis do boulevard e criar memórias em meio as cores da decoração do São João 2025.

Um dos sucessos deste ano foi a capivara Méry, que vestida de matuta tirava fotos com os pequenos e os adultos. Méry fez sua estreia no Natal e já é uma das favoritas do público, que formava filas para posar ao lado da estrela do Capibaribe.

A administradora Katharine Telles levou a filha, Maria Cecília, de 6 anos, para aproveitar o dia de São João com as atrações infantis no polo da Rio Branco.

“Foi a maior diversão para ela, foi a primeira vez que viemos juntas. O que ela mais gostou foi, justamente, tirar foto com a Méry. Mas, para mim, o mais importante foi trazê-la para conhecer essa festa no centro do Recife”, afirmou a mãe.

Para a secretária de cultura do Recife, Milu Megale, o sucesso do São João 2025 foi um reflexo da dedicação da secretaria de cultura para trazer o São João tradicional de Pernambuco à capital.

“A nossa programação quis trazer um São João Raiz, para mostrar às pessoas o que é o verdadeiro significado do São João no Recife. Vimos essa necessidade do Recifense de viver esse São João, muita gente não consegue se deslocar para ir para o interior, além de termos também muitos turistas chegando na cidade, então a gente faz da capital um grande arraial” declarou Megale.

Veja também