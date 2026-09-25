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Internacional Principais pontos das conversas entre Trump e Xi nos EUA O que mais ficará na memória será a recepção suntuosa que a Casa Branca ofereceu ao presidente chinês

Entre a guerra no Oriente Médio, uma rivalidade comercial com repercussões globais e os temores em relação à inteligência artificial descontrolada, os desafios que se apresentam à relação entre China e Estados Unidos são imensos.

Essas questões foram abordadas pelos presidentes Donald Trump e Xi Jinping durante sua reunião de cúpula na quinta-feira (24), mas apenas de forma superficial. O que mais ficará na memória será a recepção suntuosa que a Casa Branca ofereceu ao presidente chinês.

Ostentar acima de tudo

Donald e Melania Trump não pouparam esforços para, no mínimo, igualar a hospitalidade demonstrada por Xi Jinping e sua esposa, Peng Liyuan, que se destacaram como anfitriões em maio: houve uma recepção pessoal na pista de decolagem, na quarta-feira, quando chegaram de avião; uma exibição de trombetas e bandeiras na chegada à Casa Branca, na quinta-feira; um jantar de gala com mais de 130 convidados, incluindo a nata da indústria de tecnologia americana e cerca de 20 membros da delegação chinesa; e, como recompensa, um convite "especial" para visitar as obras do futuro salão de baile da Casa Branca.

Trump reafirmou que ele e Xi compartilham uma "grande amizade verdadeira".

Xi manteve seu característico estilo reservado e falou mais sobre a "relação pessoal". Ele enfatizou a necessidade de as duas potências "coexistirem pacificamente", apesar de suas diferenças.

Também reiterou o alerta contra a "armadilha de Tucídides", uma teoria política que postula uma maior probabilidade de guerra quando uma nova potência emergente, como a China, compete com uma potência estabelecida, como os Estados Unidos.

"Ostentar, essa era a ideia", diz Ryan Hass, do think-tank Brookings. "A mensagem era que ambos os líderes são capazes de gerir eficazmente as relações entre China e Estados Unidos dentro de limites toleráveis de competição. Nenhum dos dois esperava muito do outro", observa.

Especificamente, Xi prometeu convidar 100 mil jovens americanos para a China para programas de intercâmbio ao longo de cinco anos e emprestar dois pandas a um zoológico em Atlanta.

Taiwan, a linha vermelha

Após as formalidades, Xi Jinping expressou duas preocupações principais durante suas conversas com Trump.

Ele expressou a esperança de que os Estados Unidos lidem com a questão de Taiwan "com prudência", informou a agência Xinhua. Xi pediu abertamente que os Estados Unidos se "oponham" à independência de Taiwan, que a China considera parte integrante de seu território.

Bates Gill, pesquisador do Escritório Nacional de Pesquisa Asiática, não acredita que os Estados Unidos mudarão sua posição: "O presidente Trump pode muito bem fazer declarações que contrariem a política tradicional americana, mas isso não se traduziria necessariamente em mudanças reais".

Xi também expressou seu desejo de que os Estados Unidos e o Irã cheguem a um acordo "o mais rápido possível" por meio de negociações.

A China, um parceiro fundamental do Irã, sempre se opôs à guerra desencadeada pelos Estados Unidos e Israel, da qual sofre as consequências. Washington gostaria que Pequim contribuísse para fazer Teerã ceder.

Inteligência artificial

A rivalidade também coloca os Estados Unidos contra a China no campo da inteligência artificial. Ambos os países têm a "responsabilidade de (...) garantir que o desenvolvimento da IA permaneça sob controle humano", declarou Xi.

Trump, por outro lado, afirmou em sua rede social Truth Social que deseja mantê-la "exatamente como está", aludindo aos apelos por sua regulamentação.

"Há um amplo consenso sobre os riscos associados à IA, mas não sobre como gerenciá-los", disse Dylan Loh, da Universidade Tecnológica de Nanyang, em Singapura. Existe "uma profunda desconfiança e uma crescente competição" em torno da IA, o que dificulta os avanços na governança, afirmou.

Trégua comercial

Prorrogar a trégua da guerra comercial que abalou a economia global em 2025 foi um dos desafios da cúpula. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, anunciou, antes da chegada de Xi, que o objetivo havia sido alcançado, mas apenas até 10 de janeiro.

Xi comemorou o "acordo", informou a agência Xinhua, sem fornecer mais detalhes.

Especialistas apontam que isso permite a Trump superar as delicadas eleições de meio de mandato em novembro.

Alguns membros do governo americano buscam "estabilizar as relações por ora, enquanto aguardam que os Estados Unidos reduzam sua vulnerabilidade a Pequim", disse Jared Mondschein, diretor de pesquisa do Centro de Estudos dos Estados Unidos, da Universidade de Sydney.

Mas Mondschein não acredita em uma "mudança profunda ou duradoura na dinâmica estrutural da rivalidade estratégica".

"Os chineses esperavam uma prorrogação mais longa, mas também são realistas", comentou Dylan Loh.

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