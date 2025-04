A- A+

religião Principal clérigo muçulmano da Síria adverte contra conflitos religiosos "Irmãos sírios, cuidado com esses combates porque sabemos como começaram, mas ninguém sabe como terminarão", declarou

O grande mufti da Síria, Osama al-Rifai, o principal clérigo muçulmano do país, alertou, nesta quarta-feira(30), para o risco de "combates" religiosos após confrontos violentos perto de Damasco entre combatentes ligados ao governo islamista e outros da comunidade drusa.

"Irmãos sírios, cuidado com esses combates porque sabemos como começaram, mas ninguém sabe como terminarão", declarou, em um discurso publicado em sua página oficial no Facebook.

"Se os combates se ampliarem por nosso país, todos nós — todas as raças, todas as religiões, todas as seitas — perderemos", acrescentou o grande mufti.

Após a queda do ex-presidente sírio Bashar al-Assad, deposto por uma coalizão islamista que tomou o poder em dezembro, Israel aumentou sua abertura em relação a essa comunidade.

No início de março, após confrontos perto de Damasco, Israel ameaçou intervir militarmente se as novas autoridades sírias atacassem os drusos.

Na terça-feira, o governo de transição da Síria, liderado por islamistas, prometeu aos líderes da comunidade drusa que julgará os responsáveis pelos recentes confrontos entre as forças de segurança e combatentes drusos nos arredores de Damasco.

Veja também