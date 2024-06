A- A+

MUNDO Principal defensor do Brexit declara que disputará eleições no Reino Unido Decisão poderá desviar votos importantes dos conservadores do primeiro-ministro em vários assentos, e poderá ajudar a oposição trabalhista a tomar o poder pela primeira vez desde 2010

Nigel Farage, conhecido por sua campanha em defesa do Brexit em 2016, anunciou nesta segunda-feira sua candidatura às eleições britânicas de 4 de julho, com o partido nacionalista Reform UK, em ascensão nas pesquisas. O político de extrema-direita, que há apenas dez dias indicou que não seria candidato, afirmou nesta segunda-feira, em coletiva de imprensa, que "mudou de opinião".

Farage também declarou que assumirá a presidência do Reform UK, que luta contra a imigração.

— Existe uma rejeição à classe política no país, de forma nunca vista nos tempos modernos — afirmou Farage, de 60 anos, que já tentou eleger-se deputado sete vezes, sem sucesso. — Não posso decepcionar estes milhões de pessoas.

A sua decisão poderá desviar votos importantes dos conservadores do primeiro-ministro Rishi Sunak em vários assentos, e poderá ajudar a oposição trabalhista a tomar o poder pela primeira vez desde 2010.

O líder do Reform UK, ex-eurodeputado, é atualmente apresentador do canal de televisão GB News, uma plataforma que lhe garante alguma popularidade entre o eleitorado conservador.

Segundo as últimas pesquisas, seu partido Reform UK conta com 15% das intenções de voto, a apenas cinco pontos dos conservadores, aos quais se atribui cerca de 20%, e está muito a frente dos liberais-democratas, tradicional terceira força política do país.

Os trabalhistas, liderados por Keir Starmer, contariam neste momento, segundo estas pesquisas, com cerca de 45% das intenções de voto, o que indica uma posição imbatível para acabar com 14 anos no poder do Partido Conservador do primeiro-ministro Sunak, também candidato nas eleições de 4 de julho.

Nigel Farage garantiu nesta segunda-feira que quer atrair "milhões de eleitores" para que o Partido Trabalhista vença com uma margem "muito menor" que as previstas pelas pesquisas, assumindo que seu partido terminaria em segunda posição.

