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INTERNACIONAL Principal negociador do Irã defende no Iraque 'nova ordem' regional Visita ocorre em um momento em que os Estados Unidos pressionam o Iraque para que obrigue as poderosas facções apoiadas por Teerã a entregar suas armas

O principal negociador e presidente do Parlamento do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf, destacou nesta quarta-feira (19), durante uma visita ao Iraque, a importância de fortalecer "a nova ordem" regional e denunciou a "interferência estrangeira".

Sua visita ocorre em um momento em que os Estados Unidos pressionam o Iraque para que obrigue as poderosas facções apoiadas por Teerã a entregar suas armas.

Próximo ao aeroporto de Bagdá, Ghalibaf afirmou que sua visita de três dias busca "fortalecer a nova ordem na região e acelerar o reforço da cooperação entre todos os países da região, sem interferência estrangeira".

Ghalibaf se reunirá com o primeiro-ministro iraquiano, Ali Al Zaidi, e depois com o "Marco de Coordenação", uma coalizão governista que reúne partidos xiitas com diferentes graus de proximidade com Teerã.

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A guerra desencadeada no fim de fevereiro pelos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã também atingiu o Iraque, onde várias facções armadas atacaram interesses americanos e o Irã bombardeou posições da oposição curda iraniana. Washington, por sua vez, respondeu com bombardeios aos ataques contra seus interesses.

Sob pressão dos Estados Unidos, Zaidi ordenou que grupos armados pró-iranianos entreguem suas armas até 30 de setembro, prazo que coincide com o fim da missão da coalizão antijihadista liderada por Washington.

Alguns desses grupos, no entanto, rejeitam que a questão seja tratada sob pressão americana.

Ghalibaf visitará na quinta-feira a cidade sagrada de Kerbala e, na sexta-feira, Najaf, no sul do país.

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