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Principal negociador do Irã diz que EUA busca forçar 'rendição' de Teerã

Mohammad Bagher Ghalibaf afirmou nesta quarta-feira (6) que Washington busca a rendição de Teerã por meios diversos

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O presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher GhalibafO presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf - Foto: Agência de Notícias ICANA / AFP

O principal negociador do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmou nesta quarta-feira (6) que Washington busca a rendição de Teerã por meios diversos, incluindo um bloqueio naval.

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"O inimigo, em seu novo plano, busca, através de um bloqueio naval, pressão econômica e manipulação midiática, destruir a coesão do país para nos obrigar a nos render", declarou Ghalibaf em uma mensagem de voz publicada em seu canal oficial no Telegram.

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