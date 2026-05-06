oriente médio
Principal negociador do Irã diz que EUA busca forçar 'rendição' de Teerã
Mohammad Bagher Ghalibaf afirmou nesta quarta-feira (6) que Washington busca a rendição de Teerã por meios diversos
O presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf - Foto: Agência de Notícias ICANA / AFP
O principal negociador do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmou nesta quarta-feira (6) que Washington busca a rendição de Teerã por meios diversos, incluindo um bloqueio naval.
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"O inimigo, em seu novo plano, busca, através de um bloqueio naval, pressão econômica e manipulação midiática, destruir a coesão do país para nos obrigar a nos render", declarou Ghalibaf em uma mensagem de voz publicada em seu canal oficial no Telegram.