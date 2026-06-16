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Guerra no Oriente Médio

Principal negociador iraniano participará da assinatura do acordo com EUA

"Suíça será a sede da assinatura, mas o local exato ainda não foi definido", afirmou Majid Takht Ravanchi, vice político do Ministério das Relações Exteriores do Irã

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O presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher GhalibafO presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf - Foto: Agência de Notícias ICANA / AFP

O principal negociador do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf, participará da conferência de assinatura, programada para sexta-feira (19) na Suíça, do acordo que acaba com a guerra com os Estados Unidos, informou nesta terça-feira (16) o vice-chanceler da República Islâmica.

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"A Suíça será a sede da assinatura, mas o local exato ainda não foi definido. A próxima rodada de negociações traçará diretamente após a assinatura", afirmou Majid Takht Ravanchi, antes de revelar que o vice-presidente JD Vance representará Washington, segundo a televisão estatal.

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