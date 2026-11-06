A- A+

África Principal partido sul-africano perde terreno e enfrenta seu pior resultado eleitoral Resultado das eleições desta semana é considerado um indicador para as gerais de 2029

O Congresso Nacional Africano (ANC, na sigla em inglês), o partido que dominou a política sul-africana por décadas, caminha nesta sexta-feira (6) para o pior resultado eleitoral de sua história nas eleições municipais.

O pleito de quarta-feira (4) foi marcado pela preocupação com os contínuos cortes no fornecimento de água e energia em um dos países mais ricos do continente africano, que se tornou uma democracia em 1994, quando o ANC chegou ao poder.

À espera dos resultados definitivos no domingo (8), o painel de dados da autoridade eleitoral mostrava que o ANC continuava sendo o mais votado, com cerca de 32% dos votos, após a contagem de 80% das cédulas.

Mas este é o pior resultado até hoje para o partido de Nelson Mandela, seu líder mais emblemático e figura central da luta contra o apartheid.

Nas eleições nacionais de 2024, obteve pouco mais de 40% e, nas municipais de 2021, 46% dos votos.

"Este é o pior resultado que o ANC poderia temer. É o pior resultado de sua história", declarou à AFP o analista político Daniel Silke.

"Isto reduzirá sua capacidade de exercer autoridade em toda a África do Sul, não só a nível local, mas também a nível nacional", acrescentou.

O resultado das eleições desta semana é considerado um indicador para as gerais de 2029.

Cerca de 15,9 milhões dos 29,2 milhões de eleitores registrados foram às urnas, segundo a comissão eleitoral. A participação ficou em torno de 54,5%, frente aos 46% das eleições municipais de 2021, realizadas durante a pandemia.

A Aliança Democrática (DA), de centro-direita e pró-mercado, ocupava o segundo lugar, com pouco mais de 24% dos votos, de acordo com a contagem de 80%.

Veja também