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África

Principal partido sul-africano perde terreno e enfrenta seu pior resultado eleitoral

Resultado das eleições desta semana é considerado um indicador para as gerais de 2029

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Um eleitor envolto em uma camiseta do Congresso Nacional Africano (ANC) se prepara para votar na seção eleitoral da Escola Primária Roseland, em Durban, em 4 de novembro de 2026, durante as eleições municipais da África do SulUm eleitor envolto em uma camiseta do Congresso Nacional Africano (ANC) se prepara para votar na seção eleitoral da Escola Primária Roseland, em Durban, em 4 de novembro de 2026, durante as eleições municipais da África do Sul - Foto: Rajesh Jantilal/AFP

O Congresso Nacional Africano (ANC, na sigla em inglês), o partido que dominou a política sul-africana por décadas, caminha nesta sexta-feira (6) para o pior resultado eleitoral de sua história nas eleições municipais.

O pleito de quarta-feira (4) foi marcado pela preocupação com os contínuos cortes no fornecimento de água e energia em um dos países mais ricos do continente africano, que se tornou uma democracia em 1994, quando o ANC chegou ao poder.

À espera dos resultados definitivos no domingo (8), o painel de dados da autoridade eleitoral mostrava que o ANC continuava sendo o mais votado, com cerca de 32% dos votos, após a contagem de 80% das cédulas.

Mas este é o pior resultado até hoje para o partido de Nelson Mandela, seu líder mais emblemático e figura central da luta contra o apartheid.

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Nas eleições nacionais de 2024, obteve pouco mais de 40% e, nas municipais de 2021, 46% dos votos.

"Este é o pior resultado que o ANC poderia temer. É o pior resultado de sua história", declarou à AFP o analista político Daniel Silke.

"Isto reduzirá sua capacidade de exercer autoridade em toda a África do Sul, não só a nível local, mas também a nível nacional", acrescentou.

O resultado das eleições desta semana é considerado um indicador para as gerais de 2029.

Cerca de 15,9 milhões dos 29,2 milhões de eleitores registrados foram às urnas, segundo a comissão eleitoral. A participação ficou em torno de 54,5%, frente aos 46% das eleições municipais de 2021, realizadas durante a pandemia.

A Aliança Democrática (DA), de centro-direita e pró-mercado, ocupava o segundo lugar, com pouco mais de 24% dos votos, de acordo com a contagem de 80%.

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