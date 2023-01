A- A+

Carnaval 2023 Principal polo do Carnaval do Recife, palco do Marco Zero começa a ser erguido Montagem deve ser concluída no próximo sábado (28). Além da estrutura, Bairro do Recife terá decoração especial.

O Recife iniciou, nesta sexta-feira (16), a montagem do Palco Marco Zero, principal polo do Carnaval na cidade. A previsão de conclusão da obra, que também contará com enfeites pelas ruas do Bairro do Recife, é o próximo sábado (28).

Após dois anos sem festas na rua devido à pandemia de Covid-19, a expectativa para a festa é grande. “Essa é minha primeira vez no Carnaval do Recife. Sou da Paraíba e, pelo que pude observar na internet, o Carnaval daqui é único”, disse Laís Amorim, artesã de João Pessoa/PB.

E não é só para quem vem de fora que as expectativas para o Carnaval 2023 são altas. Para Luiz Pereira, ambulante no Recife “a volta do Carnaval é uma garantia da gente conseguir levar um dinheiro extra para casa”.

A Folha de Pernambuco tentou contato com a Prefeitura do Recife para obter mais detalhes sobre a montagem da estrutura, mas até a publicação da matéria não obteve sucesso.

Em 2023, a programação do carnaval terá início no famoso sábado de Zé Pereira, no dia 18 de fevereiro, e segue até a Quarta-feira de Cinzas, no dia 22 de fevereiro.

