Principal refinaria do Equador suspende operações devido a incêndio

A principal refinaria de petróleo do Equador, localizada no porto marítimo de Esmeralda, noroeste do país, suspendeu suas operações nesta segunda-feira (26) devido ao incêndio de um tanque em suas instalações, informaram as autoridades.

O fogo, que segundo as autoridades já estava controlado, provocou uma enorme coluna de chamas e fumaça. De acordo com a estatal Petroecuador, que opera a refinaria, o incidente não deixou vítimas fatais.

Cinco pessoas receberam atendimento por "afecções leves" causadas pela fumaça.

"Temos um tanque com óleo combustível que pegou fogo. Está sob controle", disse a ministra de Energia, Inés Manzano, em sua conta no X.

Militares e funcionários da refinaria bloquearam o acesso à planta para preservar a segurança e permitir a passagem de veículos de emergência, constatou um jornalista da AFP.

A planta tem capacidade para processar 110 mil barris diários (bd) de petróleo bruto.

A explosão ocorreu na área de utilidades da refinaria. A Petroecuador não especificou a quantidade de combustível que estava no tanque afetado.

A Secretaria de Gestão de Riscos indicou pelo X que os trabalhadores foram retirados da área como medida preventiva.

Causas serão investigadas

Após a explosão, a refinaria "saiu de operação para resguardar a segurança das instalações e do pessoal", afirmou a Petroecuador.

O Equador depende do petróleo, seu principal produto de exportação, que no ano passado gerou 8,64 bilhões de dólares (53,49 bilhões de reais, na cotação do fim de 2024).

O país produziu em 2024 cerca de 475 mil bd de petróleo bruto, dos quais vendeu 73%.

"Uma vez controlado o incidente, continuarão as inspeções necessárias para determinar o estado da infraestrutura e investigar as causas", disse a estatal em comunicado.

A polícia informou no X que realizou uma operação para evacuar os moradores da região.

Esmeraldas, capital da província de mesmo nome, na fronteira com a Colômbia, foi abalada em abril por um terremoto que destruiu cerca de 30 edifícios.

Em março, o rompimento de um tubo de um oleoduto estatal derramou mais de 25 mil barris de petróleo em três rios da empobrecida província.

Esse vazamento de petróleo é considerado o pior dos últimos anos no Equador. O incidente também obrigou a suspensão temporária do transporte de petróleo e das exportações.

O país possui outras duas refinarias, com capacidades de 45 mil e 20 mil bd, nas localidades de La Libertad (sudoeste) e Shushufindi (nordeste, região amazônica), respectivamente.

