Principal suspeito da morte de Jeff Machado pediu que ele "deixasse o cabelo crescer" para novela

A- A+

O ator Jeff Machado foi morto, em 23 de janeiro na casa onde morava com seus cães, acreditando que faria um papel em uma novela. Maria das Dores, mãe do artista, conta que o produtor de TV Bruno Rodrigues pediu que Jeff “deixasse o cabelo crescer e perdesse alguns quilos” para interpretar um personagem que seria esposo de uma atriz na próxima novela das 19h.



Segundo ela, Jeff acreditou que começaria as gravações da teledramaturgia em 26 de janeiro, mas foi assassinado três dias antes. O ator chegou a avisar a família que se as filmagens da novela fossem confirmadas, ele precisaria viajar para São Paulo. No entanto, a última vez que conversou com a mãe em vida, disse estar “estranhando a atitude de Bruno já que ele era o amigo que mais confiava”.

— Jeff me ligou e contou que Bruno há alguns meses pediu para ele deixar o cabelo crescer. Depois disso, ele ligou novamente e disse que a orientação era perder peso. Meu filho parecia desconfortável com os pedidos, mas acreditava que fosse interpretar o personagem — contou.



Jeff chegou a usar parte do dinheiro que herdou do avô para pagar Bruno Rodrigues e também para custear cursos online e presenciais que, de acordo com as orientações do suspeito, “eram essenciais para que ele pudesse assumir o papel”.

Maria das Dores acredita que todas as orientações faziam parte do plano “maquiavélico de Bruno”. Segundo a professora, o produtor de TV, uma semana antes de estar presente na cena do crime, chegou a “agir estranho com Jeff. Evitando responder suas mensagens”. A atitude do produtor despertou no ator certa desconfiança que avisou a mãe que algo poderia estar acontecendo.

— Jeff começou a estranhar a atitude de Bruno. Ele estava seguindo tudo que ele pedia, mas não tinha nenhum retorno. Bruno chegou a dizer para o meu filho que ele receberia 12 mil reais de salário pelo papel na novela. E que as gravações começariam em breve. Meu filho fez cursos, mudou o cabelo, perdeu peso e foi morto logo depois. Este homem que se fez de amigo usou o sonho do meu filho para matá-lo e arrancar dinheiro — desabafou.

Entenda o caso

Jeff Machado foi asfixiado com um fio de metal, na própria casa, em Guaratiba, colocado em um baú e transportado para uma casa alugada em Campo Grande, também na Zona Oeste. A polícia acredita que Jeander Vinícius cavou o buraco onde o baú, com o corpo do ator, foi concretado. Já Bruno é apontado como o autor do assassinato. Ele teria asfixiado a vítima com um fio de metal.

Segundo as investigações Bruno teria matado Jeff, após aplicar um golpe por motivos financeiros. A polícia identificou que Bruno conheceu Jeff no período da pandemia e que já naquela época pediu R$ 20 mil ao ator sob a promessa de um papel em novela. Os dois são acusados pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

Veja também

RIO DE JANEIRO Caso Jeff Machado: ator usou dinheiro deixado da herança do avô para pagar suspeito do assassinato