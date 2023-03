A- A+

O suspeito de ter assassinado a tiros Dayse Gonçalves da Silva, de 45 anos, em Alto Novo Olinda, em Olinda, no Grande Recife, na noite da última segunda-feira (13), foi encontrado morto com sinais de enforcamento. A informação foi divulgada pela Polícia Civil de Pernambuco.

Em nota, a polícia afirmou que o homem de 43 anos foi encontrado dentro de uma residência no bairro de Rio Doce nesta terça-feira (14). A suspeita é de que ele tenha tirado a própria vida. As investigações seguem até o total esclarecimento do ocorrido.

O homem de 43 anos, suspeito de ter assassinado Dayse dentro de casa, era companheiro da vítima. De acordo com a Polícia Civil, testemunhas confirmaram que ele foi o autor do crime. O homem fugiu emuma moto, de cor vermelha, após os disparos. Populares também indicaram que o homem não aceitava o fim do relacionamento.

Uma espingarda foi encontrada próximo ao local do crime. A arma foi apreendida e levada para a delegacia. As investigações deverão apontar se a espingarda foi usada pelo companheiro para atirar na mulher. O caso foi registrado pela Força-Tarefa de Homicídios Metropolitana Norte.



