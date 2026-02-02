Ter, 03 de Fevereiro

REALEZA

Príncipe da Bélgica admite que teve contato com Jeffrey Epstein duas vezes

Várias figuras internacionais de alto perfil foram mencionadas no último lote de arquivos sobre Epstein publicados pelo departamento

Milhares de novos documentos relacionados a Epstein divulgados pelo Dep. de JustiçaMilhares de novos documentos relacionados a Epstein divulgados pelo Dep. de Justiça - Foto: Mandel Ngan / AFP

O príncipe Laurent, da Bélgica, irmão do rei Philippe, disse nesta segunda-feira (2) que se reuniu a sós com Jeffrey Epstein em duas ocasiões, após seu nome aparecer em documentos publicados na última sexta-feira (31) pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos sobre o criminoso sexual.

Várias figuras internacionais de alto perfil foram mencionadas no último lote de arquivos sobre Epstein publicados pelo departamento.

O príncipe contou à agência de notícias Belga que os encontros, solicitados por Epstein, aconteceram no começo dos anos 1990 e 2000.

Laurent, 62, afirmou hoje que nunca se reuniu com Epstein "em eventos públicos ou coletivos". O esclarecimento foi feito após um primeiro comunicado, em que o príncipe negava ter se reunido "direta ou indiretamente" com o ex-financista ou seu entorno.

