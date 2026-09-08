Príncipe George inicia os estudos no Eton College
George segue os passos de seu pai e de seu tio, o príncipe Harry, que também estudaram no colégio exclusivo situado no condado de Berkshire
O príncipe George da Inglaterra iniciou, nesta terça-feira (8), seus estudos no prestigioso colégio privado Eton College, onde chegou acompanhado pelos pais, o príncipe William e Catherine, princesa de Gales.
Sob uma chuva fina e constante, o príncipe, de 13 anos, foi recebido pelo diretor do colégio, Simon Henderson, que disse ao futuro rei: "Bem-vindo, boa sorte, aproveite".
George, segundo na linha de sucessão ao trono, depois de seu pai, completará o Ensino Médio no estabelecimento, cujas anuidades superam 63.000 libras (85.000 dólares, 435.000 reais).
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Segundo a imprensa britânica, o jovem príncipe vai morar no internato da prestigiosa instituição, apesar de o colégio ficar a poucos quilômetros da residência da família em Windsor, a oeste de Londres.
George segue os passos de seu pai e de seu tio, o príncipe Harry, que também estudaram no colégio exclusivo situado no condado de Berkshire.
Eton também formou 20 ex-primeiros-ministros, entre eles Boris Johnson e David Cameron, além de inúmeras personalidades, do ator Tom Hiddleston a Ian Fleming, criador de James Bond.
O colégio recebe alunos do sexo masculino com idades entre 13 e 18 anos e preserva muitas de suas tradições, incluindo o uniforme característico composto por fraque preto, colete preto, camisa branca, gravata-borboleta e calças listradas.
Segundo o site oficial, o colégio recebe cerca de 1.350 alunos por ano.