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Reino Unido Príncipe Harry denuncia 'intrusão' de paparazzi na vida dos filhos Família retornou à Inglaterra em 26 de agosto, após viver na Califórnia por cerca de seis anos

Um porta-voz do príncipe Harry da Inglaterra criticou duramente os paparazzi nesta quarta-feira (30) e sua "intrusão inaceitável na privacidade das crianças" após dois homens serem vistos espiando a escola frequentada por seus filhos, Archie e Lilibet.

Archie, de 7 anos, e Lilibet, de 5, filhos do príncipe Harry e da americana Meghan Markle, estudam em escolas no Reino Unido. A família retornou à Inglaterra em 26 de agosto, após viver na Califórnia por cerca de seis anos.

"Há uma enorme diferença entre o trabalho jornalístico legítimo e fotógrafos circulando o perímetro de uma escola, parando para espiar o terreno e monitorando as crianças enquanto elas realizam suas atividades diárias", disse o porta-voz.

As crianças começaram o ano letivo em uma escola britânica no início de setembro, antes de serem transferidas para outra por motivos de segurança relacionados ao trajeto.

"Independentemente das fotos que procuravam, isso não só constituiu uma intrusão inaceitável na privacidade das crianças, como também uma forma irresponsável e impensada de se comportar nas proximidades de uma escola", afirmou o porta-voz.

Segundo vários veículos de comunicação britânicos, seguranças e funcionários viram dois homens com mochilas rondando pelo perímetro da escola, e às vezes paravam para olhar para dentro.

Diana, mãe do príncipe Harry, morreu em Paris em 31 de agosto de 1997, em um acidente de carro, quando seu veículo era perseguido por paparazzi em motocicletas, que tentavam fotografá-la com seu companheiro, Dodi Al-Fayed.

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