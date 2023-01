A- A+

De acordo com um trecho retirado da entrevista feita antes da publicação de suas memórias, o príncipe Harry deseja se "reconectar" com seu pai, Charles III, e com seu irmão, William, mas não vê "qualquer vontade de reconciliação".

Um mês após a estreia do documentário na Netflix sobre Harry e sua esposa Meghan, a monarquia britânica se prepara para novas revelações sobre a ida do casal para Califórnia em 2020, no lançamento do livro "O que sobra", agendado para 10 de janeiro.

Junto com a publicação do livro, Harry concedeu duas entrevistas: uma ao canal britânico ITV, e outra, à americana CBS, que irá ao ar no domingo (8).

"Eles não mostraram absolutamente qualquer vontade de reconciliação", afirma o duque de Sussex na prévia divulgada nesta segunda-feira (2) pela ITV. O príncipe não especificou a quem se referia.

"Eu gostaria de reencontrar meu pai. Eu gostaria de reencontrar meu irmão", acrescenta. "Quero uma família, não uma instituição", afirma Harry, de 38 anos.

As críticas surgem durante a transição da família real britânica na ascensão de Charles III ao trono, após a morte de Elizabeth II, aos 96 anos, em 8 de setembro de 2022.

O soberano do Reino Unido e de outros 14 Estados da Commonwealth será coroado em 6 de maio, em uma grande cerimônia transmitida para o mundo todo.

