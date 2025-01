A- A+

MUNDO Príncipe Harry e proprietário do The Sun chegam a acordo O News Group Newspapers (NGN) de Murdoch pediu desculpas a Harry

O príncipe Harry, que acusa o grupo de mídia de Rupert Murdoch de práticas ilegais para acessar sua privacidade, chegou a um acordo econômico com a editora, anunciou nesta quarta-feira (22) o advogado do filho do rei Charles III, David Sherborne.

O News Group Newspapers (NGN) de Murdoch pediu desculpas a Harry "pela escuta telefônica, vigilância e uso indevido de informações privadas por jornalistas e investigadores particulares" instruídos pelo grupo, disse o advogado do príncipe Harry em uma declaração no Tribunal Superior de Londres, acrescentando que ele receberá uma "compensação substancial".

O julgamento das acusações do príncipe deveria começar na terça-feira, mas o primeiro dia foi suspenso depois que um advogado do magnata australiano disse que Harry estava "muito perto" de chegar a um acordo financeiro com a editora.

A medida, aplicada em centenas de outros casos, evita um julgamento de semanas contra o NGN, proprietário do extinto News of the World e do The Sun, que o príncipe acusa de invadir ilegalmente sua privacidade entre 1996 e 2011.

Harry, 40 anos, mudou-se com a família para Califórnia há cinco anos e disse na época que um dos motivos era fugir do assédio da mídia.

A imprensa britânica foi abalada no final dos anos 2000 pela revelação de vários escândalos de grampos telefônicos ilegais.

O grupo de Rupert Murdoch pediu desculpas pelas práticas ilegais no News of the World, que fechou às pressas em 2011, mas negou qualquer ação semelhante no The Sun e também qualquer tentativa de encobrir o escândalo.

Desde então, cerca de 1.300 denunciantes chegaram a acordos extrajudiciais com o grupo. Segundo a imprensa britânica, o NGN pagou cerca de 1 bilhão de libras (cerca de 7,25 bilhões de reais) e conseguiu evitar todos os processos até agora.

O irmão mais velho de Harry e herdeiro do trono, o príncipe William, está entre os que optaram por tais acordos nos últimos anos, assim como o ator Hugh Grant.

Além dos diversos processos que moveu nos últimos anos contra esses veículos de comunicação por obterem informações de forma ilegal, o príncipe os acusa pelo tratamento a sua esposa Meghan Markle, o que contribuiu para a ida do casal para os Estados Unidos em 2020.

Ele também os responsabiliza pela morte de sua mãe, a princesa Diana, em um acidente de carro em Paris em 1997, perseguida por paparazzi.

