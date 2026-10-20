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Família Real Príncipe Harry espera 'virar a página' e deixar para trás conflitos com sua família Harry e sua esposa, Meghan, voltaram ao Reino Unido depois de renunciarem às suas funções reais, em 2020

O príncipe Harry afirmou em uma entrevista à revista GQ que espera "virar a página" nos conflitos com sua família e estreitar laços com seu pai, o rei Charles III, que sofre de câncer, e com seu irmão, William.

Na entrevista, gravada no fim de setembro em Nova York e publicada nesta terça-feira (20), Harry afirma que se sente "otimista" depois que ele, sua esposa, Meghan, e seus dois filhos retornaram ao Reino Unido em agosto, após seis anos morando nos Estados Unidos.

"Há algumas batalhas que já foram travadas, mas espero que todos possamos virar a página", declara à revista.

"Com tudo o que está acontecendo no mundo, há aspectos do passado que tenho certeza de que todos nós — eu, minha família e parte da imprensa britânica — gostaríamos de deixar para trás e trabalhar pelo bem comum", acrescenta.

Harry e Meghan voltaram ao Reino Unido depois de renunciar às suas funções como membros reais ativos em 2020, decisão que provocou uma ruptura profunda com a família.

Após o retorno, o casal matriculou seus filhos, o príncipe Archie, de sete anos, e a princesa Lilibet, de cinco, em uma escola britânica que, segundo informações, fica na zona rural de Cotswolds, sudoeste da Inglaterra, perto da residência onde teriam escolhido para morar.

Ele ressalta que a família decidiu voltar pelas "oportunidades" que o país oferece, dando aos filhos a possibilidade de conhecer o sistema educacional britânico.

O príncipe também explica que queria "voltar a estar mais próximo" de sua família e tem o desejo de que as coisas "se resolvessem" com seu pai, de 77 anos, que está recebendo tratamento para um câncer, e com seu irmão William, herdeiro do trono britânico.

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