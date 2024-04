A- A+

REALEZA Príncipe Harry teria deixado Frogmore House "furioso e aos prantos" após ser despejado por Charles Decisão do rei foi interpretada como uma retaliação pela publicação do livro de memórias "O que sobra", no qual o caçula faz um acerto de contas com a família

Em junho de 2023, Harry e Meghan Markle deixaram oficialmente o imóvel Frogmore Cottage, próximo ao Castelo de Windsor, de onde foram "despejados" em março daquele ano, numa aparente retaliação do rei Charles III.



Nesta semana, em entrevista exclusiva ao jornal The Mirror, o biógrafo real Tom Quinn afirmou que o príncipe deixou a casa "furioso" e "aos prantos", e que sentiu a ordem de saída como um "tapa na cara".

No início do ano passado, Harry publicou o livro de memórias "O que sobra". Na publicação, ele faz um acerto de contas com sua família. O livro teria sido a "gota d'água" para a relação já conturbada com os parentes.

Segundo o escritor Tom Quinn, o príncipe considerou que o pai não tinha o direito de despejá-lo e considerou a atitude como uma vingança.

"Na época, poucas pessoas perceberam que o despejo de Frogmore foi um tapa na cara para Harry, foi a gota d'água. Harry ficou absolutamente furioso e em lágrimas por ter sido despejado de Frogmore, ele sentiu que seu pai não tinha o direito de fazer isso e que era puramente vingativo. Harry não conseguia ver que escolher deixar de ser um trabalhador real significaria inevitavelmente ser privado de sua residência real. Harry interpretou isso como uma rejeição cruel, um lembrete doloroso de. tudo o que ele sentiu quando seu pai brigou com sua mãe durante o longo e doloroso divórcio" afirma Quinn.

Apesar de terem se mudado em 2020 para a Califórnia, nos Estados Unidos, Harry e Meghan deixaram a propriedade no que seria reflexo do desgaste do casal com os parentes da realeza e do rompimento oficial de Harry com a monarquia britânica.

Em abril de 2023, Harry chegou a ficar em Frogmore House para acompanhar o andamento do processo que movia contra tabloides britânicos. Na época, o relatório sobre o inventário dos bens da realeza apontava que Frogmore House estava "vago".

"Podemos confirmar que o duque e a duquesa de Sussex foram solicitados a desocupar sua residência em Frogmore Cottage", disse o porta-voz do casal, no início de março.

Os jornais The Sun e The Telegraph, que haviam revelado a informação horas antes, disseram que o Palácio de Buckingham enviou "um aviso de expulsão" ao casal, que deixou o Reino Unido em 2020 e, desde então, multiplicou suas alfinetadas à família real.

Presente da rainha

A mansão chamada Frogmore Cottage foi concedida como residência aos duques de Sussex pela rainha Elizabeth II em 2018, como presente de casamento. A residência tem cinco quartos e fica no oeste de Londres.

As caras obras de reforma que o casal fez, de mais de US$ 2,4 milhões (em torno de R$ 12,5 milhões, na época), financiados com dinheiro público, causaram um escândalo, e o príncipe Harry teve de devolver o valor.

Ainda segundo The Sun, Charles III não propôs uma nova residência aos duques de Sussex, mas isso não significa que eles não terão residência real durante suas poucas visitas ao Reino Unido.

O tabloide também informou que o rei teria pedido ao príncipe Andrew que se mudasse para Frogmore Cottage. A ideia é reduzir as despesas do irmão mais novo, que hoje vive em uma luxuosa propriedade em Windsor. Procurado pela AFP, o Palácio de Buckingham não quis comentar as informações.

