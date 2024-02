A- A+

MONARQUIA Príncipe Harry viajará para Londres após diagnóstico de câncer do Rei Charles III Rei está otimista com o tratamento e pretende retomar suas funções em breve

O príncipe Harry disse que viajará para Londres nos próximos dias para visitar o pai, o rei Charles III, após a divulgação do diagnóstico de câncer do monarca, informou a BBC. Segundo comunicado do Palácio de Buckingham, o rei já iniciou seu tratamento nesta segunda-feira (5).

Harry, que mora na Califórnia com Meghan Markle e os filhos Archie e Lilibet, disse ter conversado com o pai sobre seu diagnóstico e informou que pretende ir ao Reino Unido nos próximos dias.

O tipo de tumor não é na próstata, mas segundo a BBC, foi descoberto enquanto o monarca britânico passava por um tratamento no local. Em janeiro ele passou por uma cirurgia para tratar um inchaço na próstata que, segundo os médicos, era benigno.

Segundo a nota da Casa Real, o rei está otimista com o tratamento e pretende retomar suas funções em breve. Nesse interim, outros membros da família real, entre eles o príncipe William, herdeiro do trono, devem substituí-lo. O rei manterá suas funções de chefe de Estado.

Harry e Meghan deixaram suas responsabilidades como membros da monarquia do Reino Unido em 2021 e o príncipe já não possui o título de ‘Sua Alteza Real’, sendo chamado apenas de "duque de Sussex" no site da família real britânica.

Veja também

