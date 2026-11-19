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FAMÍLIA REAL Príncipe Harry voltaria ao exército britânico para lutar contra a Rússia "se fosse necessário" Harry voltou a morar no Reino Unido há alguns meses, após passar mais de seis anos nos Estados Unidos

O príncipe Harry afirmou estar disposto a reintegrar o Exército britânico e lutar contra a Rússia "se fosse necessário", em uma entrevista concedida ao jornal The Telegraph durante sua visita à Ucrânia, divulgada nesta quinta-feira (19).

O filho mais novo do rei Charles III, ex-militar que serviu no Afeganistão, viajou no último fim de semana para Lviv, no oeste da Ucrânia, em uma visita surpresa na qual se reuniu com soldados feridos e com a equipe de saúde que os atende.

"Se me pedissem para me alistar novamente, se fosse necessário, eu estaria lá cem por cento para servir ao meu país, ao lado dos meus companheiros veteranos e dos militares na ativa", declarou Harry, de 42 anos, na entrevista.

Esta foi a quarta visita do príncipe à Ucrânia desde o início da invasão russa, em 2022. A última ocorreu em abril deste ano.

"O fato de não haver drones, balas ou foguetes nos sobrevoando não significa que não estejamos em guerra", afirmou Harry.

Na sua avaliação, "a Europa mantém uma frente unida, e seria fantástico contar também com um apoio maior dos Estados Unidos" contra a Rússia e o governo de Vladimir Putin.

Harry voltou a morar no Reino Unido há alguns meses, após passar mais de seis anos nos Estados Unidos.

Na opinião do príncipe, existe "uma grande brecha" entre a sociedade americana, cujo apoio à Ucrânia é "extremamente elevado", e o governo do presidente Donald Trump.

Durante seu encontro na Ucrânia, no último fim de semana, com militares feridos, Harry afirmou que o país "vencerá a guerra" contra a Rússia.

O príncipe reiterou essa mensagem em entrevista ao The Telegraph, insistindo que "a Ucrânia está vencendo" e que "não existe nenhum cenário em que a Rússia continue avançando".

O duque de Sussex, que tornou o apoio a soldados feridos uma de suas principais causas, fundou em 2014 os Invictus Games, uma competição esportiva voltada para militares e veteranos que sofreram ferimentos, lesões ou doenças em serviço.

A próxima edição dos Invictus Games será realizada de 10 a 17 de julho de 2027 em Birmingham, no centro da Inglaterra. A Ucrânia planeja enviar para esta competição a maior delegação de sua história, com cerca de 60 atletas.

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