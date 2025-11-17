Seg, 17 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda17/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
diplomacia

Príncipe herdeiro da Arábia Saudita viaja a Washington

Segundo uma fonte oficial, o encontro entre bin Salman e Trump está previsto para a terça-feira

Reportar Erro
Príncipe herdeiro da Arábia Saudita Mohamed Bin SalmanPríncipe herdeiro da Arábia Saudita Mohamed Bin Salman - Foto: Louisa Gouliamaki / AFP

O príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohamed bin Salman, viaja, nesta segunda-feira (17), aos Estados Unidos para uma visita oficial que busca "reforçar" as relações entre os dois países, anunciou o palácio real.

O príncipe, dirigente de fato do reino, se reunirá com o presidente americano, Donald Trump, para "examinar as relações bilaterais e os meios de reforçá-las em diversos campos, e discutir temas de interesse comum", reportou a agência saudita SPA, que cita o palácio.

Segundo uma fonte oficial, o encontro está previsto para a terça-feira.

Leia também

• Trump indulta pela segunda vez manifestante detido pelos distúrbios no Capitólio

• Trump diz que apoia votação na Câmara para divulgação de arquivos de Epstein

• Trump receberá príncipe saudita na próxima semana com assinatura de acordos e jantar luxuoso

Esta é a primeira visita do príncipe à Casa Branca desde o assassinato, em 2018, do colunista do The Washington Post Jamal Khashoggi por agentes sauditas, que causou indignação internacional.

A Arábia Saudita ofereceu uma recepção suntuosa ao presidente Trump durante sua visita, em maio, à monarquia petrolífera, que incluiu promessas de investimentos nos Estados Unidos de 600 bilhões de dólares (3,4 trilhões de reais, em cotação da época).

Um fórum de investimento americano-saudita, dedicado à energia e à inteligência artificial, está previsto em Washington durante a visita do príncipe, segundo o site do evento.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter