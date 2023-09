Príncipe herdeiro saudita diz que normalização com Israel "está mais próxima"

A- A+

O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, garantiu, nesta quarta-feira (20), que seu país tinha recuperado pela primeira vez em décadas o controle do enclave de Nagorno-Karabakh, após uma vitória-relâmpago contra os separatistas deste território de maioria armênia .

“O Azerbaijão restaurou sua soberania como resultado das medidas exitosas antiterroristas em Karabakh”, disse Aliyev em discurso televisado.

Por sua vez, os separatistas anunciaram hoje, por meio de um comunicado, a assinatura de "um acordo sobre um encerramento completo das hostilidades às 13h [6h no horário de Brasília], com mediação do comando das forças de paz russas".

O contingente de paz russo, presente na região desde o final do último conflito em 2020, afirmou que "não houve registro de nenhuma violação do cessar-fogo".

No entanto, dois soldados soldados morreram nesta quarta-feira quando o seu automóvel foi alvo de disparos, anunciou o Ministério da Defesa em Moscou, sem revelar qual lado havia sido responsável.

Segundo um novo balanço dos separatistas, pelo menos 200 pessoas morreram e 400 ficaram feridas na operação militar do Azerbaijão, disse nas redes sociais o defensor dos direitos humanos do enclave, Gergham Spepanian.

O acordo de cessar-fogo, confirmado pelo Azerbaijão, prevê “a retirada das unidades e militares restantes das Forças Armadas da Armênia” e “a dissolução e o desarmamento completo das formações do Exército de Defesa de Nagorno-Karabakh”, segundo o Ministério da Defesa russo.

Por sua vez, o presidente Vladimir Putin informou que as forças de paz intermediariam os diálogos iniciais na quinta-feira na cidade azeri de Yevlax sobre “a reintegração” deste território ao Azerbaijão.

Hikmet Hajiyev, assessor do presidente azeri, garantiu que o Azerbaijão tem “o objetivo da reintegração da importação dos armênios de Karabakh” e de uma “normalização” das relações com a Armênia.

Também prometeu uma "passagem segura" às forças separatistas armênias, garantindo que "todas as ações" realizadas no "terreno" sejam coordenadas com o contingente russo de manutenção da paz.

Essa vitória azeri, porém, alimenta os temores de uma produção em massa de 120.000 habitantes de Nagorno-Karabakh.

Os meios de comunicação locais apresentaram imagens de uma multidão reunida no aeroporto de Stepanakert, uma capital dos separatistas, controlada pelos russos.

Além disso, mais de 10.000 pessoas, entre mulheres, crianças e idosos, tiveram que se deslocar dentro do território, segundo o defensor dos direitos humanos do enclave.

Pressão para o primeiro-ministro armênio

A capitulação dos separatistas aumentou a pressão sobre o primeiro-ministro Armênio, Nikol Pashinyan, criticado por não enviar ajuda para Nagorno-Karabakh.

Nesta quarta, milhares de manifestantes protestaram contra o governo. Pashinyan “tem que sair, não pode dirigir o país”, disse um deles, Sarguis Hayatas, um músico de 20 anos. Algumas garrafas e pedras foram atiradas na direção da polícia.

O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, disse em seu discurso que apreciava o fato de a Armênia ter demonstrado "competência política", em alusão ao fato de Erevan não ter ido em auxílio dos separatistas.

O enclave é predominantemente povoado por armênios e foi palco de duas guerras entre essas antigas repúblicas soviéticas do Cáucaso: uma de 1988 a 1994 (30.000 mortos) e outra no final de 2020 (6.500 mortos).

"As unidades armênias ilegais resultaram do processo de retirada de suas posições. Aceitaram os nossos termos e resultaram a entregar as armas", disse Aliyev em discurso televisado.

Ele também garantiu que a maioria das forças de Karabakh e de seu armamento foram destruídos na operação, e que o Azerbaijão "restaurou a soberania" no enclave.

Encurralados

A operação militar azeri de 24 horas foi suficiente para derrotar os separatistas, encurralados pelo potencial de fogo de Baku e a decisão da Armênia de não fornecer ajuda.

A operação do Azerbaijão foi uma resposta à morte de seis pessoas na explosão de minas, instaladas, segundo o governo azeri, por “sabotadores” armênios.

Nagorno-Karabakh, considerada uma região central em sua história pela Armênia, proclamou sua independência do Azerbaijão - com o apoio de Erevan - durante a desintegração da União Soviética em 1991.

