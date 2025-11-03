A- A+

Rio de Janeiro Príncipe William faz selfies com público em visita ao Pão de Açúcar, primeira agenda no Rio Representante da coroa britânica está em viagem oficial à cidade antes da COP30, em Belém

Príncipe William está em terras cariocas e, em sua agenda, a primeira parada foi no Pão de Açúcar, Zona Sul do Rio, no fim da manhã desta segunda-feira (3). O representante da realeza britânica vestia blazer cinza, camisa azul clara sem gravata, calça azul escura e sapato marrom. Com semblante tranquilo, ele chegou numa Range Rover D 350.

Cercado por um forte esquema de segurança, não falou com os turistas que gritaram seu nome ao vê-lo, mas os carros da comitiva arrancaram suspiros. Discreto, ele rapidamente saiu do veículo com sua equipe e seguiu rapidamente para o acesso ao bondinho, dando início à agenda oficial na cidade no cartão-postal. William fica no município até quarta-feira, e depois vai para Belém, no Pará, para a COP30.

No Pão do Açúcar, William recebeu as chaves da cidade das mãos do prefeito Eduardo Paes, posando com a paisagem da cidade ao fundo. Antes de descer, o príncipe se aproximou do público que estava presente e fez selfies. Ele se inclinou sorridente na direção do grupo, e poucos puderam ficar mais perto.

Na saída do bondinho, alguns turistas gritaram o nome do príncipe. Ao contrário de sua chegada, dessa vez, ele acenou para o público e abriu um sorriso simpático. No entanto, mesmo com público pedindo para ele se aproximar, entrou rapidamente no veículo a pedido da segurança.

Carros reais

A comitiva do príncipe contou com 10 carros, sendo três Range Rovers, SUV's britânicos que historicamente fazem parte da logística real. William chegou em uma D350 cinza. O veículo, avaliado em quase um milhão de reais, segundo a tabela Fipe, possui 350 cavalos de potência, transmissão automática de oito velocidades e faz de 0km/h a 100km/h em 5,9 segundos.

Movimentação chamou a atenção

— Eu reconheci o príncipe pela careca — disse Josevaldo Moisés, vendedor há 38 anos no entorno do cartão-postal.

Segundo o rubro-negro, com tantos carros com vidro escuro, foi difícil saber em qual deles estava o príncipe. Mas assim que a comitiva estacionou no local, rapidamente o vendedor reconheceu o príncipe pela cabeça.

Há 12 anos Roberson de Carvalho se apresenta como Charles Chaplin na frente da entrada do Parque Bondinho Pão de açúcar, na Urca, na recepção de turistas que chegam no ponto turístico. Nesta manhã, notou um cenário diferente no ambiente de trabalho. Ao contrário de outros dias, há grande circulação de equipes da Guarda Municipal e de agentes da Secretaria de Ordem Pública. Também chamou atenção o trabalho reforçado dos garis da Comlurb e um carro da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) com cão farejador.

— Depois de dias de tensão no Rio, espero que essa visita deixe marcas positivas para cidade e para ele. Até porque, o Rio segue maravilhoso — disse o artista e guia turístico.

A moradora Fernanda de Sá também achou curiosa a movimentação, mas não tinha certeza se o príncipe passaria pelo local. A agenda oficial é mantida em segredo. Além de eventos oficiais, como a cerimônia do Prêmio Earthshot, premiação fundada pelo príncipe William.

— Sei que o Rio está com algumas agendas políticas nessa semana, mas será que o Pão de Açúcar faz parte disso? — perguntou a publicitária, enquanto voltava da sua caminhada matinal.

Já dona Teresinha Siqueira, de 72 anos, estava saindo do Hospital Brnjamin Constan, após uma cirurgia no olho, quando viu a passagem de batedores federais. Correu atrás da comitiva formada e arriscou "É o presidente".

— Pensei que ele fosse mais fortinho — disse Teresinha Siqueira após ver o príncipe William sair do carro em direção ao bondinho do Pão de Açúcar. Segundo a aposentada, o representante da realeza britânica é mais franzino do que aparece na televisão.

