A- A+

FAMÍLIA REAL Príncipe William ganha foto de Diana no Brasil durante o 'Domingão com Huck' Herdeiro do trono britânico esteve no Brasil para participar da cerimônia do Prêmio Earthshot e da Cúpula de Líderes que antecedeu a COP30

Em sua passagem pelo Rio de Janeiro, o Príncipe William teve uma conversa com Luciano Huck. O encontro foi ao ar neste domingo, 9, no Domingão com Huck.

No encontro, Luciano presenteou o herdeiro do trono britânico com um porta-retrato com uma foto rara da Princesa Diana, mãe de William. A fotografia foi tirada em 1991, quando Lady Di visitou o Brasil e passou pela Fundação Casa, onde conversou com menores reclusos. "Que coisa linda", reagiu William. Na ocasião, Diana deu colo a uma menina com Aids e a fotografia correu o mundo.

O príncipe falou da emoção de visitar o Brasil pela primeira vez "Quando cheguei aqui, vi as belezas da cidade e fiquei encantado. Estar no Pão de Açúcar foi um sonho realizado", disse

William esteve no Brasil para participar da cerimônia do Prêmio Earthshot, uma premiação internacional criada por ele para reconhecer soluções inovadoras para desafios ambientais. Além da visita ao Rio de Janeiro, William esteve em Belém onde participou da Cúpula de Líderes que antecedeu a COP30.

Veja também