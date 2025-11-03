A- A+

Rio de Janeiro Príncipe William no Rio: Cacique Cobra Coral está na cidade para garantir tempo firme durante visita Fundação afirma que médium chegou ao município no último sábado. Agenda da comitiva britânica se estende até quinta-feira (6)

Nem 007, nem Ethan Hunt. O príncipe William, primeiro na linha de sucessão da coroa britânica, terá um reforço natural para sua visita à cidade do Rio de Janeiro, para garantir a bonança. Representantes da Fundação Cacique Cobra Coral estão no município desde o último sábado (1º) para afastar o tempo fechado e a chance de chuva, que segue prevista para esta segunda-feira, dia da chegada do príncipe e de sua comitiva.

De acordo com a fundação, a médium Adelaide Scrittori — que diz incorporar o espírito do Cacique Cobra Coral, conhecido por interferir no tempo em ocasiões especiais — já está na cidade. O serviço será prestado entre esta segunda-feira e quarta. Na agenda do príncipe da realeza britânica estão previstos eventos e visitas também em áreas ao ar livre.

O Alerta Rio prevê, para esta segunda-feira, céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva a partir da tarde, e isoladamente à noite. O tempo pode seguir instável na terça, com chuva fraca a moderada de maneira isolada nos períodos da tarde e da noite. O tempo firma na quarta-feira, dia em que não há previsão de chuva, mas volta a mudar na quinta, com previsão de registros fracos a moderados a qualquer momento e de forma isolada.

Agenda do príncipe William no Rio

Entre os compromissos do príncipe de Gales na Cidade Maravilhosa estão encontros com líderes globais em inovação, investidores e lideranças indígenas e comunitárias para impulsionar a restauração e proteção ambiental, bem como celebrar jovens líderes climáticos que estão promovendo mudanças significativas em prol da preservação do planeta. Príncipe William também vai conhecer comunidades onde soluções pioneiras foram implementadas para preservar a biodiversidade local.

No Rio, o príncipe vai participar, na quinta-feira, da cerimônia de entrega do Prêmio Earthshot, láurea ambiental global dedicada a encontrar e ampliar o uso de soluções inovadoras para enfrentar seus maiores desafios ambientais, como as mudanças climáticas, a poluição do ar e a perda de biodiversidade.

A passagem pelo Rio ocorre antes da ida do príncipe William para a COP30, em Belém, no Pará, onde vai representar o pai, Rei Charles III.

A visita vai causar mudanças também no trânsito da cidade, que terá bloqueios nas regiões de maior concentração de eventos, até quinta-feira (6), como o Museu de Arte Moderna (MAM), no Flamengo, Zona Sul; e na Praça Mauá, no Centro. Ainda podem ocorrer interrupções ao tráfego para o deslocamento de comitivas participantes.

