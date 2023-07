A- A+

realeza Príncipe William reduz aluguéis de suas casas de luxo e estadias saem por até R$ 200 por pessoa Propriedades cinco estrelas do herdeiro da família real britânica tiveram queda no preço após dificuldade para preencher vagas dos próximos meses

Os preços das propriedades cinco estrelas do príncipe William, alugadas pelo herdeiro do trono da Inglaterra, estarão mais baratos nos próximos meses. Isso porque, a equipe do membro da família real britânica tem tido dificuldade em preencher as vagas disponíveis para os meses de agosto e setembro. Diante de um cenário de baixa procura, segundo o jornal Mirror, os valores foram reduzidos a fim de atrair mais clientes.

Com a mudança, ficará mais em conta reservar alugar uma das propriedades do príncipe de Gales, localizadas no Ducado da Cornualha — avaliadas no valor de £ 1 bilhão, ou R$ 6,08 bilhões na moeda brasileira — do que reservar uma diária no Travelodge, a maior rede hoteleira do Reino Unido. A mídia local aponta que esse panorama é resultado da crise no custo de vida dos habitantes da região, que têm lutado para pagar as contas nestas férias.

Assim, para atrair mais visitantes, é possível arrendar uma estadia em um dos chalés de Cornualha por £ 980 para quatro pessoas. Isso seria equivalente a pouco mais de R$ 5.985 no Brasil. No valor individual, o montante sai a £ 35 por indivíduo. Com a atual cotação da libra esterlina, o preço é equivalente a R$ 212,73 por noite.

O portfólio de propriedades de William é extenso. Na lista, há desde casas de campo isoladas a mansões históricas, como a de Cornwall e as Ilhas Scilly. Três desses imóveis estão baseados na pequena cidade de Lostwithiel. São elas: Diggery, Staniforth e Hext. Todas tiveram seus valores reduzidos.

Uma espécie de folheto de férias na internet destaca que essas casas "combinam elegância tradicional com conforto contemporâneo".

O mais prestigiado dos aluguéis é o da Restormel Manor. Trata-se de uma casa com nove quartos, localizada em Fowey Valley. O imóvel teve seu preço reduzido em £ 2.328 (R$ 14.149) na última semana de agosto. Agora, a estadia custa £ 517 (R$ 3.142) por pessoa, ou £ 73 (R$ 443) por noite. Com 500 anos de existência, ele inclui piscina interior aquecida e spa, licença de pesca para o rio local e até campo de tênis.

Aos 41 anos, William se tornou o duque da Cornualha, depois que seu pai, o Rei Charles III, ascendeu ao trono após a morte da Rainha Elizabeth II. Em geral, esse título é herdado pelo filho mais velho do monarca. Como também é herdeiro da coroa, William obteve ainda o status de príncipe de Gales.

