A- A+

BRASIL Príncipe William vem ao Rio em viagem oficial; veja detalhes Dentre os compromissos do príncipe de Gales na Cidade Maravilhosa, estão encontros com líderes globais em inovação, investidores e líderes indígenas

O príncipe William, primeiro na linha de sucessão da coroa britânica, desembarca no Rio, hoje, em sua primeira viagem oficial ao Brasil. Ele vai participar de uma série de eventos. Depois, segue para Belém (PA), onde vai representar o pai, Rei Charles III, na COP30.

Dentre os compromissos do príncipe de Gales na Cidade Maravilhosa, estão encontros com líderes globais em inovação, investidores e líderes indígenas e comunitários para impulsionar a restauração e proteção ambiental, bem como celebrar jovens líderes climáticos que estão promovendo mudanças significativas em prol da preservação do planeta. William também vai conhecer comunidades onde soluções pioneiras foram implementadas para preservar a biodiversidade local.

No Rio, o príncipe vai participar na quinta-feira da cerimônia de entrega do Prêmio Earthshot, láurea ambiental global dedicada a encontrar e ampliar o uso de soluções inovadoras de que o mundo precisa para enfrentar seus maiores desafios ambientais, como as mudanças climáticas, a poluição do ar e a perda de biodiversidade.





Antes de embarcar para a capital paraense, onde irá participar da cúpula internacional do clima, o príncipe também estará na Cúpula Global do Programa United for Wildlife. O evento fornecerá uma plataforma para incluir crimes ambientais como uma prioridade estratégica global.

A Cúpula será realizada em parceria com o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, a Interpol, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime e a Polícia Federal.

Desde quinta-feira passada, algumas vias do Rio estão sendo interditadas devido à intensa agenda internacional com 53 eventos voltados à crise climática. Os bloqueios afetam ruas próximas aos locais dos eventos — como o Aterro do Flamengo e hotéis da Zona Sul — e alguns se estenderão até a próxima quinta-feira. A programação reúne autoridades e lideranças de todo o mundo.

Programação

Fórum de Líderes Locais da COP30: de hoje até quarta-feira, no MAM e no Vivo Rio.

Cúpula Mundial de Prefeitos da C40: Hoje e amanhã, no MAM e no Vivo Rio.

Earthshot Prize: Quarta-feira, dia 5, no Museu do Amanhã, com ativações já iniciadas no Armazém 3.

Earthshot Week: Começou ontem e vai até quarta-feira, no Armazém 3 do Pier Mauá.

Diálogos Locais: Começou sábado e vai até sexta-feira, dia 7, na Praça Tiradentes e outros pontos.

X, Moonshot Factory: Hoje, no Porto Maravalley, hub de inovação no Porto Maravilha.

Solário Carioca: Inaugurado ontem, em Santa Cruz, na Zona Oeste.

Veja também