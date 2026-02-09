A- A+

FAMÍLIA REAL Príncipes William e Catherine, "profundamente preocupados" com o caso Epstein Duque e duquesa de Cambridge expressam preocupação com revelações sobre o tio, o ex-príncipe Andrew Mountbatten-Windsor

O príncipe William, herdeiro da coroa britânica, e sua esposa, Catherine, mostraram-se “profundamente preocupados” com as últimas revelações do caso relacionado a Jeffrey Epstein que envolvem seu tio, Andrew MountbattenWindsor, informou nesta segunda-feira(9) o Palácio de Kensington.

“O príncipe e a princesa de Gales têm estado profundamente preocupados com as revelações contínuas”, afirmou o palácio em comunicado. O texto acrescenta que “os pensamentos deles continuam voltados para as vítimas” do falecido criminoso sexual americano Jeffrey Epstein.

Estes são os primeiros comentários do herdeiro ao trono e de sua esposa sobre o escândalo, desde a publicação mais recente dos arquivos relacionados a Epstein há mais de uma semana.

Andrew, que nega ter cometido qualquer ato ilegal, deixou esta semana sua luxuosa residência situada no domínio real de Windsor, a oeste de Londres, para se mudar, por ordem do rei, para a propriedade privada do soberano em Sandringham, em Norfolk, ao noroeste da capital.

William inicia nesta segunda-feira uma visita oficial de três dias à Arábia Saudita, com uma reunião prevista com o príncipe-herdeiro Mohammed bin Salman, em um momento em que o Reino Unido tenta reforçar suas relações comerciais, energéticas e de defesa com a monarquia do Golfo.

O herdeiro da coroa britânica, cada vez mais presente na cena internacional, chegará na noite de segunda-feira a Riad para uma visita que deve celebrar “os laços comerciais, energéticos e de investimento” entre os dois países, segundo o Palácio de Kensington.

